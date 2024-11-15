Выборы в Украине: когда могут пройти

Женщина на избирательном участке. Фото: УНИАН/ Мариенко Андрей

Президентские выборы в Украине могут пройти уже в следующем году. Некоторые эксперты даже называют конкретные даты. Однако многое будет зависеть от сроков прекращения войны или заморозки конфликта. Да, заявления новоизбранного президента США уже озвучены, но до сих пор нет четкого плана действий. Хотя некоторые политологи допускают проведение выборов, поскольку думают, что с новой властью будет проще договориться об уступках. Насколько реальны выборы в следующем году?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у председателя Одесской областной организации "Комитет избирателей" Анатолия Бойко.

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На сегодняшний день существует единственная преграда для проведения выборов — это военное положение. Но глава Одесской областной организации "Комитет избирателей" отмечает: если удастся принять мирное соглашение, предвыборная кампания возможна уже до конца следующего года, однако не раньше лета.

"По моему мнению, 25 мая — больше политические прогнозы, ведь именно этого числа в прошлом году истек бы срок действующего президента, если бы не военное положение. Но для выборов это очень фантастический сценарий, и он возможен, если война закончится на следующий день после инаугурации Трампа. Тогда весь процесс действительно может запуститься уже в марте", — считает Анатолий Бойко.

Глава Одесской областной организации "Комитет избирателей" Анатолий Бойко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Оптимальный вариант, по мнению эксперта, таков, что избирательный процесс может начаться в течение полугода после окончания военного положения.

Украинцы за границей

Важным вопросом остается количество избирателей. С начала войны из Украины уехали миллионы людей, часть из которых пересекли границу незаконным путем. Для последних, говорит Анатолий Бойко, государство должно решить: их нужно поощрить вернуться или наказать.

"Если человек не будет уверен, что его здесь не ждет наказание, тюрьма или что-то еще, то он не будет возвращаться. И здесь нам придется решать, что для нас важнее — вернуть или наказать", — отмечает эксперт.

Анатолий Бойко о незаконном пересечении границы. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также следует обратить внимание, что достаточно много людей остается на оккупированных территориях, где не удастся открыть избирательные участки. РФ не позволит голосовать людям на украинских выборах.

"Я не думаю, что Россия позволит открыть участки. А даже если позволит, я не думаю, что там возможно любое свободное волеизъявление. С точки зрения выборов мы можем рассматривать только территорию, подконтрольную правительству Украины", — добавляет глава "Комитета избирателей" в Одесской области.

Выборы за границей

Европейские страны должны позволить на своей территории открыть участки для украинских избирателей, потому что там живет достаточное количество наших граждан. И это должны быть стандартные участки с бюллетенями, потому что голосование через "Дію" и почтой — это абсурд.

"Я категорически против любых выборов по почте, просто с точки зрения того, что очень высока вероятность дискредитации таких выборов. Даже если никто ничего делать не будет, то никто не поверит, что никто ничего не делал. Доверия такие дистанционные вещи не будут вызывать. Соответственно, единственный действенный вариант проведения выборов — это классическое физическое голосование. В других условиях у нас невозможны выборы", — подчеркивает Анатолий Бойко.

Украинский избирательный участок. Фото: УНИАН/ Полищук Максим

Однако все же вопрос выборов очень туманный, ведь перед нашей страной стоит очень много вызовов, с которыми нужно справиться. И уже после этого планировать даты выборов.

Напомним, недавно народный депутат Оксана Савчук заявила, что ЦИК издал постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам. В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.

В то же время депутат Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.