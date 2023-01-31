Наслідки атаки масштабніші, ніж очікувалось: Братчук про енергетичну ситуацію на Одещині
Останній масштабний удар рф 26 січня призвів до критичної ситуації зі світлом на Одещині. Коли буде можливо повернутися до прогнозованих графіків — невідомо, адже наслідки гірші, ніж очікувалось.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук на брифінгу.
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"Ті пошкодження, які відбулися після влучань ворожих ракет 26 січня, вони виявилися набагато більш серйозними нім ми на це сподівалися. Я не хотів би говорити про кілька днів, але подивимось. Погодні умови також ускладнились, але енергетики працюють цілодобово", — сказав Братчук.
Братчук додав, що 10 грудня енергосистема нашої області також була атакована дронами-камікадзе. Після енергетики одразу розпочали ремонт, але не завершив до кінця роботи, рф знову вдарила.
Ситуація в енергосистемі Одеської області лишається складною. Наразі ДТЕК робить все можливе, щоб при дефіциті інфраструктури давати світло хоча б 4 години на добу. Втім слід розуміти, що ремонтні роботи все ще ведуться.
На Одещині діють екстрені відключення
Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів.
Дефіцит електроенергії був й раніше. Він був пов’язаний з атакою рф 14 січня. НЕК "Укренерго" щодня встановлювало ліміт на споживання електроенергії для збереження роботи енергосистеми. Саме через них жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії.