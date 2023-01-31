Наслідки атаки масштабніші, ніж очікувалось: Братчук про енергетичну ситуацію на Одещині

Скільки ще часу піде на відновлення — прогнозувати складно

Останній масштабний удар рф 26 січня призвів до критичної ситуації зі світлом на Одещині. Коли буде можливо повернутися до прогнозованих графіків — невідомо, адже наслідки гірші, ніж очікувалось.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук на брифінгу.

"Ті пошкодження, які відбулися після влучань ворожих ракет 26 січня, вони виявилися набагато більш серйозними нім ми на це сподівалися. Я не хотів би говорити про кілька днів, але подивимось. Погодні умови також ускладнились, але енергетики працюють цілодобово", — сказав Братчук.

Братчук додав, що 10 грудня енергосистема нашої області також була атакована дронами-камікадзе. Після енергетики одразу розпочали ремонт, але не завершив до кінця роботи, рф знову вдарила.

Ситуація в енергосистемі Одеської області лишається складною. Наразі ДТЕК робить все можливе, щоб при дефіциті інфраструктури давати світло хоча б 4 години на добу. Втім слід розуміти, що ремонтні роботи все ще ведуться.

На Одещині діють екстрені відключення

Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів.

Дефіцит електроенергії був й раніше. Він був пов’язаний з атакою рф 14 січня. НЕК "Укренерго" щодня встановлювало ліміт на споживання електроенергії для збереження роботи енергосистеми. Саме через них жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії.