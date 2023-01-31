Последствия атаки масштабнее, чем ожидалось: Братчук об энергетической ситуации в Одесской области
Последний масштабный удар россии 26 января привел к критической ситуации со светом в Одесской области. Когда будет возможно вернуться к прогнозируемым графикам, неизвестно, ведь последствия хуже, чем ожидалось.
Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук на брифинге.
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"Те повреждения, которые произошли после попаданий вражеских ракет 26 января, они оказались намного более серьезными. Мы на это надеялись. Я не хотел бы говорить о нескольких днях, но посмотрим. Погодные условия также усложнились, но энергетики работают круглосуточно" , — сказал Братчук.
Братчук добавил, что 10 декабря энергосистема нашей области также была атакована дронами-камикадзе. После энергетики сразу начали ремонт, но не завершил до конца работы, россия снова ударила.
Ситуация в энергосистеме Одесской области остается сложной. В настоящее время ДТЭК делает все возможное, чтобы при дефиците инфраструктуры давать свет хотя бы 4 часа в сутки. Впрочем, следует понимать, что ремонтные работы все еще ведутся.
В Одесской области действуют экстренные отключения
Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов.
Дефицит электроэнергии был и раньше. Он был связан с атакой россии 14 января. НЭК "Укрэнерго" ежедневно устанавливало предел на потребление электроэнергии для сохранения работы энергосистемы. Именно из-за них жители Одесской области получают всего 15% электроэнергии.