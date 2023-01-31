Последствия атаки масштабнее, чем ожидалось: Братчук об энергетической ситуации в Одесской области

Сколько времени уйдет на восстановление — прогнозировать сложно

Последний масштабный удар россии 26 января привел к критической ситуации со светом в Одесской области. Когда будет возможно вернуться к прогнозируемым графикам, неизвестно, ведь последствия хуже, чем ожидалось.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук на брифинге.

"Те повреждения, которые произошли после попаданий вражеских ракет 26 января, они оказались намного более серьезными. Мы на это надеялись. Я не хотел бы говорить о нескольких днях, но посмотрим. Погодные условия также усложнились, но энергетики работают круглосуточно" , — сказал Братчук.

Братчук добавил, что 10 декабря энергосистема нашей области также была атакована дронами-камикадзе. После энергетики сразу начали ремонт, но не завершил до конца работы, россия снова ударила.

Ситуация в энергосистеме Одесской области остается сложной. В настоящее время ДТЭК делает все возможное, чтобы при дефиците инфраструктуры давать свет хотя бы 4 часа в сутки. Впрочем, следует понимать, что ремонтные работы все еще ведутся.

В Одесской области действуют экстренные отключения

Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов.

Дефицит электроэнергии был и раньше. Он был связан с атакой россии 14 января. НЭК "Укрэнерго" ежедневно устанавливало предел на потребление электроэнергии для сохранения работы энергосистемы. Именно из-за них жители Одесской области получают всего 15% электроэнергии.