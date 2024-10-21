Вечірня атака на Одещину — наслідки

Рятувальник ліквідує пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Ввечері у неділю, 20 жовтня, росіяни обстріляли Одеську область ракетами та ударними безпілотниками. На щастя, постраждалих і загиблих немає.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки атаки

Внаслідок ракетного удару по припортовій інфраструктурі спалахнула пожежа. Також через падіння уламків ракет зайнялася суха трава в Одеському районі. Вогонь перекинувся на закинуту будівлю. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Після ракетного удару ворог атакував регіон безпілотниками. Вони були знищені силами ППО.

Нічний бій

Зазначимо, повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 20:10. Повітряні Сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Чорноморськ. Моніторингові канали зазначають, що йшлося про ракету Х-31П. Відбій тривоги дали о 1:05.

Нагадаємо, ввечері у неділю в Одесі чули вибух. Також стало відомо, що росіяни модернізували ракету Х-69. Відтепер у снаряда нова бойова частина. Фото ракети, яку збили під час останнього обстрілу, з'явилося в мережі.