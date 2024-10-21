Вечерняя атака на Одесчину

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

Вечером в воскресенье 20 октября россияне обстреляли Одесскую область ракетами и ударными беспилотниками. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

В результате ракетного удара по припортовой инфраструктуре вспыхнул пожар. Также из-за падения обломков ракет загорелась сухая трава в Одесском районе. Огонь опрокинулся на заброшенное здание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

После ракетного удара враг атаковал регион беспилотниками. Они были уничтожены силами ПВО.

Ночной бой

Отметим, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 20.10. Воздушные Силы сообщили о скоростной цели курсом на Черноморск. Мониторинговые каналы отмечают, что речь шла о ракете Х-31П. Отбой тревоги дали в 1:05.

Напомним, вечером в воскресенье в Одессе слышали взрыв. Также стало известно, что россияне модернизировали ракету Х-69. Теперь у снаряда новая боевая часть. Фото ракеты, сбитой во время последнего обстрела, появилось в сети.