Наслідки атаки на Одещину — лоцман цивільного судна був українцем
Вчора, 8 листопада, ворог вкотре вдарив по припортовій інфраструктурі Одеської області. Внаслыдок цієї атаки на цивільному судні загинув лоцман, який був громадянином України.
Про це повідомили у пресслужбі Адміністрації морських портів України.
"Внаслідок ворожої атаки на цивільну портову інфраструктуру, під час виконання службових обов’язків загинув наш колега — лоцман 1-го класу Сергій Сурін", — йдеться у повідомленні.
Також у відомстві додали, що Сергію було 43 роки, у своїй професії він працював вже 15 років.
Атака на Одеську область 8 листопада
Нагадаємо, російські війська випустили ракету, яка вразила верхню частину комерційного морського судна, що ходить під ліберійським прапором. Ракета вдарила по судну, коли те заходило у порт на Одещині.
Також повідомлялося, що в результаті ракетного удару троє філіппінських моряків, які перебували в екіпажі судна, зазнали травм, і одного з них довелося госпіталізувати.
Додамо, станом на 9 листопада на бойовому патрулюванні в Чорному морі залишається ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, але ситуація може змінитися будь-якої миті.
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