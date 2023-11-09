Наслідки атаки на Одещину — лоцман цивільного судна був українцем

Лоцман, який загинув на судні. Фото: АМПУ

Вчора, 8 листопада, ворог вкотре вдарив по припортовій інфраструктурі Одеської області. Внаслыдок цієї атаки на цивільному судні загинув лоцман, який був громадянином України.

Про це повідомили у пресслужбі Адміністрації морських портів України.

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"Внаслідок ворожої атаки на цивільну портову інфраструктуру, під час виконання службових обов’язків загинув наш колега — лоцман 1-го класу Сергій Сурін", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що Сергію було 43 роки, у своїй професії він працював вже 15 років.

Атака на Одеську область 8 листопада

Нагадаємо, російські війська випустили ракету, яка вразила верхню частину комерційного морського судна, що ходить під ліберійським прапором. Ракета вдарила по судну, коли те заходило у порт на Одещині.

Також повідомлялося, що в результаті ракетного удару троє філіппінських моряків, які перебували в екіпажі судна, зазнали травм, і одного з них довелося госпіталізувати.

Додамо, станом на 9 листопада на бойовому патрулюванні в Чорному морі залишається ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, але ситуація може змінитися будь-якої миті.