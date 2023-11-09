Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Наслідки атаки на Одещину — лоцман цивільного судна був українцем arrow

Наслідки атаки на Одещину — лоцман цивільного судна був українцем

9 листопада 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки атаки на Одещину — лоцман цивільного судна був українцем
Лоцман, який загинув на судні. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора, 8 листопада, ворог вкотре вдарив по припортовій інфраструктурі Одеської області. Внаслыдок цієї атаки на цивільному судні загинув лоцман, який був громадянином України. 

Про це повідомили у пресслужбі Адміністрації морських портів України. 

Читайте також:

"Внаслідок ворожої атаки на цивільну портову інфраструктуру, під час виконання службових обов’язків загинув наш колега — лоцман 1-го класу Сергій Сурін", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що Сергію було 43 роки, у своїй професії він працював вже 15 років.

Атака на Одеську область 8 листопада

Нагадаємо, російські війська випустили ракету, яка вразила верхню частину комерційного морського судна, що ходить під ліберійським прапором. Ракета вдарила по судну, коли те заходило у порт на Одещині.

Також повідомлялося, що в результаті ракетного удару троє філіппінських моряків, які перебували в екіпажі судна, зазнали травм, і одного з них довелося госпіталізувати. 

Додамо, станом на 9 листопада на бойовому патрулюванні в Чорному морі залишається ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, але ситуація може змінитися будь-якої миті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі