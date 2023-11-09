Последствия атаки на Одесчину — лоцман гражданского судна был украинцем

Лоцман, погибший на судне. Фото: АМПУ

Вчера, 8 ноября, враг еще раз ударил по припортовой инфраструктуре Одесской области. В результате этой атаки на гражданском судне погиб лоцман, который был гражданином Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

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"В результате вражеской атаки на гражданскую портовую инфраструктуру, во время исполнения служебных обязанностей погиб наш коллега — лоцман 1-го класса Сергей Сурин", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что Сергею было 43 года, в своей профессии он работал уже 15 лет.

Атака на Одесскую область 8 ноября

Напомним, российские войска выпустили ракету, поразившую верхнюю часть коммерческого морского судна, плавающего под либерийским флагом. Ракета ударила по судну, когда это заходило в порт в Одесской области.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара трое филиппинских моряков, находившихся в экипаже судна, получили травмы, и одного из них пришлось госпитализировать.

По состоянию на 9 ноября на боевом патрулировании в Черном море остается вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, но ситуация может измениться в любой момент.