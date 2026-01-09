Наслідки негоди на Одещині: світло і стан доріг

Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одещину накрила негода, яка залишила без електропостачання тисячі родин. Через сніг і сильний вітер світло зникло в десятках населених пунктів області. Енергетики цілодобово працюють над ліквідацією аварій та вже повертають електроенергію споживачам. Відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомили в ДТЕК.

Ситуація зі світлом

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди на Одещині. Впродовж доби фахівці повернули електропостачання для понад 19 тисяч родин у 110 населених пунктах області. Станом на ранок 9 січня тимчасово без світла залишаються близько 2,1 тисячі сімей у 10 селах і містечках. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, задіяні всі необхідні бригади та техніка. Енергетики запевняють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електроенергію в оселі людей.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Стан доріг на Одещині

За оперативною інформацією, станом на ранок 9 січня проїзд автомобільними дорогами державного значення в Одеській області забезпечено, суттєвих ускладнень руху немає. Підрядні організації та працівники Служби відновлення й розвитку інфраструктури з учорашнього дня працюють у цілодобовому режимі. На автошляхах області задіяні 17 одиниць техніки та 29 працівників, які очищають дороги від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. У режимі чергування перебувають ще 87 одиниць техніки та 114 працівників.

Водіїв закликають зважати на погодні умови, дотримуватися швидкісного режиму, користуватися пасками безпеки, тримати безпечну дистанцію та надавати пріоритет у русі снігоприбиральній техніці. Актуальну інформацію про стан проїзду можна отримати на цілодобовій гарячій лінії +38 067 400 60 80.

