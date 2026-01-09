Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Наслідки негоди на Одещині — світла немає, дороги розчищено

Наслідки негоди на Одещині — світла немає, дороги розчищено

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 11:41
Наслідки негоди на Одещині: світло і стан доріг
Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одещину накрила негода, яка залишила без електропостачання тисячі родин. Через сніг і сильний вітер світло зникло в десятках населених пунктів області. Енергетики цілодобово працюють над ліквідацією аварій та вже повертають електроенергію споживачам. Відновлювальні роботи тривають. 

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Ситуація зі світлом

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди на Одещині. Впродовж доби фахівці повернули електропостачання для понад 19 тисяч родин у 110 населених пунктах області. Станом на ранок 9 січня тимчасово без світла залишаються близько 2,1 тисячі сімей у 10 селах і містечках. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, задіяні всі необхідні бригади та техніка. Енергетики запевняють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електроенергію в оселі людей.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Стан доріг на Одещині

За оперативною інформацією, станом на ранок 9 січня проїзд автомобільними дорогами державного значення в Одеській області забезпечено, суттєвих ускладнень руху немає. Підрядні організації та працівники Служби відновлення й розвитку інфраструктури з учорашнього дня працюють у цілодобовому режимі. На автошляхах області задіяні 17 одиниць техніки та 29 працівників, які очищають дороги від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. У режимі чергування перебувають ще 87 одиниць техніки та 114 працівників.

Водіїв закликають зважати на погодні умови, дотримуватися швидкісного режиму, користуватися пасками безпеки, тримати безпечну дистанцію та надавати пріоритет у русі снігоприбиральній техніці. Актуальну інформацію про стан проїзду можна отримати на цілодобовій гарячій лінії +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві ввели екстренні відключення світла після російської атаки. Також ми писали, що на лівому березі столиці не їздить електротранспорт.

Одеса негода дороги Одеська область Новини Одеси світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації