Україна
Последствия непогоды на Одесчине — света нет, дороги расчищены

Последствия непогоды на Одесчине — света нет, дороги расчищены

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 11:41
Последствия непогоды в Одесской области: свет и состояние дорог
Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Одесскую область накрыла непогода, которая оставила без электроснабжения тысячи семей. Из-за снега и сильного ветра свет исчез в десятках населенных пунктов области. Энергетики круглосуточно работают над ликвидацией аварий и уже возвращают электроэнергию потребителям. Восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Ситуация со светом

Энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды в Одесской области. В течение суток специалисты вернули электроснабжение для более 19 тысяч семей в 110 населенных пунктах области. По состоянию на утро 9 января временно без света остаются около 2,1 тысячи семей в 10 селах и городках. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, задействованы все необходимые бригады и техника. Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома людей.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Состояние дорог в Одесской области

По оперативной информации, по состоянию на утро 9 января проезд по автомобильным дорогам государственного значения в Одесской области обеспечен, существенных осложнений движения нет. Подрядные организации и работники Службы восстановления и развития инфраструктуры со вчерашнего дня работают в круглосуточном режиме. На автодорогах области задействованы 17 единиц техники и 29 работников, которые очищают дороги от снега и обрабатывают их противогололедными материалами. В режиме дежурства находятся еще 87 единиц техники и 114 работников.

Водителей призывают учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим, пользоваться ремнями безопасности, держать безопасную дистанцию и предоставлять приоритет в движении снегоуборочной технике. Актуальную информацию о состоянии проезда можно получить на круглосуточной горячей линии +38 067 400 60 80.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве ввели экстренные отключения света после российской атаки. Также мы писали, что на левом берегу столицы не ездит электротранспорт.

Одесса непогода дороги Одесская область Новости Одессы свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
