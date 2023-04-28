Наслідки негоди: в Одесі розпочався деревопад
Сьогодні, 28 квітня, в Одесі оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева.
Про це Новини.LIVE дізналося від користувачів соцмереж.
На вулиці Торговій велике дерево впало на припарковані автівки. За інформацією очевидців, в одному з авто перебували люди.
На щастя, перехожі не постраждали. Втім пориви сильного вітру й досі зберігаються, тож слід бути обережним. Можливе й подальше падіння гілок та кабелів.
Також на вулиці Проценко, що на Слобідці, впало дерево на проїжджу частину та ускладнило рух транспорту. А на вулиці Глушка велике дерево впало у дворі багатоповерхівок.
Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін із якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.
Гарячі лінії
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Погода в Україні
В Україні синоптики прогнозують погіршення погоди. На більшості території України сьогодні йде дощ, у західних та північних областях очікується суттєве зниження температури. У західних областях на ґрунті будуть заморозки 0-3°.