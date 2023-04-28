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Наслідки негоди: в Одесі розпочався деревопад

28 квітня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі розпочався деревопад
Дерево впало у дворі. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 28 квітня, в Одесі оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева. 

Про це Новини.LIVE дізналося від користувачів соцмереж.

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На вулиці Торговій велике дерево впало на припарковані автівки. За інформацією очевидців, в одному з авто перебували люди. 

На щастя, перехожі не постраждали. Втім пориви сильного вітру й досі зберігаються, тож слід бути обережним. Можливе й подальше падіння гілок та кабелів.

Також на вулиці Проценко, що на Слобідці, впало дерево на проїжджу частину та ускладнило рух транспорту. А на вулиці Глушка велике дерево впало у дворі багатоповерхівок. 

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін із якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Гарячі лінії 

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

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В Україні синоптики прогнозують погіршення погоди. На більшості території України сьогодні йде дощ, у західних та північних областях очікується суттєве зниження температури. У західних областях на ґрунті будуть заморозки 0-3°.

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