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Последствия непогоды: в Одессе начался древопад

28 апреля 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе начался древопад
Дерево упало во дворе. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 28 апреля, в Одессе объявлена штормовая опасность. Из-за сильного ветра на улицах города начали падать деревья.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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На улице Торговой большое дерево упало на припаркованные автомобили. По информации очевидцев, в одном из автомобилей находились люди.

К счастью, прохожие не пострадали. Впрочем, порывы сильного ветра до сих пор сохраняются, поэтому следует быть осторожным. Возможно и дальнейшее падение веток и кабелей.

Также на улице Проценко на Слободке упало дерево на проезжую часть и усложнило движение транспорта. А на улице Глушко большое дерево упало во дворе многоэтажек.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Горячие линии

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

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В Украине синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На большинстве территории Украины сегодня идет дождь, в западных и северных областях ожидается существенное понижение температуры. В западных областях на почве будут заморозки 0-3°.

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