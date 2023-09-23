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Наслідки нічного обстрілу Одещини: що відомо про влучання

23 вересня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки нічного обстрілу Одещини
Пуск протикорабельної ракети з комплексу "Бастион". Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 23 вересня, ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог вкотре намагався атакувати південь України ракетами з території Криму, на жаль є влучання. 

Про це повідомили в Силах оборони півдня України. 

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За словами військових, ворог використав надзвукові ракети "Онікс", які українські сили ППО не можуть збивати 

"Росіяни влучили по відкритій території. Критичних руйнувань і постраждалих нема", — йдеться у повідомленні. 

Ракетний обстріл Одещини

Зазначимо, що під атакою був Білгород-Дністровський район, а саме — територія цивільного санаторію на узбережжі. І це була вже друга атака.

Нагадаємо, 21 вересня, російські терористи атакували південь Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Також ми писали, що 22 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Кременчуку. Внаслідок чого багато людей отримали поранення.

Додамо, що внаслідок ракетного удару по Кременчуку постраждала 31 людина. Одна з них загинула. 

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