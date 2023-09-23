Наслідки нічного обстрілу Одещини

Пуск протикорабельної ракети з комплексу "Бастион". Фото: Defense Express

Сьогодні, 23 вересня, ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог вкотре намагався атакувати південь України ракетами з території Криму, на жаль є влучання.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

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"Росіяни влучили по відкритій території. Критичних руйнувань і постраждалих нема", — йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл Одещини

Зазначимо, що під атакою був Білгород-Дністровський район, а саме — територія цивільного санаторію на узбережжі. І це була вже друга атака.

Нагадаємо, 21 вересня, російські терористи атакували південь Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Також ми писали, що 22 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Кременчуку. Внаслідок чого багато людей отримали поранення.

Додамо, що внаслідок ракетного удару по Кременчуку постраждала 31 людина. Одна з них загинула.