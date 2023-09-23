Последствия ночного обстрела Одесщины

Пуск противокорабельной ракеты из комплекса "Бастион". Фото: Defense Express

Сегодня 23 сентября ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг еще раз пытался атаковать юг Украины ракетами с территории Крыма, к сожалению есть попадание.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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По словам военных, враг использовал сверхзвуковые ракеты "Оникс", которые украинские силы ПВО не могут сбивать.

"Россияне попали по открытой территории. Критических разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Ракетный обстрел Одесской области

Отметим, что под атакой находился Белгород-Днестровский район, а именно территория гражданского санатория на побережье. И это была уже вторая атака.

Напомним, 21 сентября, российские террористы атаковали юг Одесской области. В результате удара поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Также мы писали, что 22 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугу. В результате чего многие получили ранения.

Добавим, что в результате ракетного удара по Кременчугу пострадал 31 человек. Один из них погиб.