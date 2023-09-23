Последствия ночного обстрела Одесщины

Последствия ночного обстрела Одесчины: что известно о попадании
Сегодня 23 сентября ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг еще раз пытался атаковать юг Украины ракетами с территории Крыма, к сожалению есть попадание.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
По словам военных, враг использовал сверхзвуковые ракеты "Оникс", которые украинские силы ПВО не могут сбивать.
"Россияне попали по открытой территории. Критических разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Ракетный обстрел Одесской области
Отметим, что под атакой находился Белгород-Днестровский район, а именно территория гражданского санатория на побережье. И это была уже вторая атака.
Напомним, 21 сентября, российские террористы атаковали юг Одесской области. В результате удара поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
Также мы писали, что 22 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугу. В результате чего многие получили ранения.
Добавим, что в результате ракетного удара по Кременчугу пострадал 31 человек. Один из них погиб.