Наслідки нічної атаки на Одесу: пошкоджені будинки

У ніч на 12 січня Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки. У частині міста зникло електропостачання. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Наслідки атаки

У результаті нічної атаки в Одесі зруйновано один приватний будинок, ще чотири оселі та адмінбудівля зазнали пошкоджень. Також постраждав об’єкт інфраструктури, через що частина Пересипського району тимчасово залишилася без світла. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Теплопостачання, водопостачання та водовідведення в місті функціонують у штатному режимі.

Техніка працює на місці атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram

На місці удару розгорнули оперативний штаб для допомоги жителям, чиє житло постраждало. Мешканці можуть звертатися туди для отримання консультацій і подання документів на компенсацію за програмою "єВідновлення" та з міського бюджету. Також на локації працює пункт обігріву, залучені міжнародні гуманітарні організації. Працівники житлово-комунальних сервісів закривають вибиті вікна та проводять першочергові відновлювальні роботи.

Оперативний штаб в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Комунальники забивають вікна після атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram

