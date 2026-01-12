Відео
Головна Одеса Наслідки нічної атаки на Одесу — з'явилися нові фото

Наслідки нічної атаки на Одесу — з'явилися нові фото

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 09:05
Наслідки нічної атаки на Одесу: пошкоджені будинки
Зруйнований будинок після атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У ніч на 12 січня Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки. У частині міста зникло електропостачання. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Наслідки атаки

У результаті нічної атаки в Одесі зруйновано один приватний будинок, ще чотири оселі та адмінбудівля зазнали пошкоджень. Також постраждав об’єкт інфраструктури, через що частина Пересипського району тимчасово залишилася без світла. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Теплопостачання, водопостачання та водовідведення в місті функціонують у штатному режимі.

Атака на Одесу в ніч на 12 січня
Зруйнований будинок після атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Атака на Одесу в ніч на 12 січня
Техніка працює на місці атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram

На місці удару розгорнули оперативний штаб для допомоги жителям, чиє житло постраждало. Мешканці можуть звертатися туди для отримання консультацій і подання документів на компенсацію за програмою "єВідновлення" та з міського бюджету. Також на локації працює пункт обігріву, залучені міжнародні гуманітарні організації. Працівники житлово-комунальних сервісів закривають вибиті вікна та проводять першочергові відновлювальні роботи.

Атака на Одесу в ніч на 12 січня
Оперативний штаб в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Атака на Одесу в ніч на 12 січня
Комунальники забивають вікна після атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві палає будівля після нічної атаки. Також ми писали, що РФ вперше вдарила по Україні новим типом БпЛА.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
