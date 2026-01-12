Последствия ночной атаки на Одессу: повреждены дома

Разрушенный дом после атаки. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 12 января Одесса подверглась очередной вражеской атаке. В результате удара повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. В части города исчезло электроснабжение. Предварительно известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

В результате ночной атаки в Одессе разрушен один частный дом, еще четыре дома и админздание получили повреждения. Также пострадал объект инфраструктуры, из-за чего часть Пересыпского района временно осталась без света. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в городе функционируют в штатном режиме.

Разрушенный дом после атаки. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Техника работает на месте атаки. Фото: Сергей Лысак/Telegram

На месте удара развернули оперативный штаб для помощи жителям, чье жилье пострадало. Жители могут обращаться туда для получения консультаций и подачи документов на компенсацию по программе "еВідновлення" и из городского бюджета. Также на локации работает пункт обогрева, привлечены международные гуманитарные организации. Работники жилищно-коммунальных сервисов закрывают выбитые окна и проводят первоочередные восстановительные работы.

Оперативный штаб в Одессе. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Коммунальщики забивают окна после атаки. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Напомним, мы сообщали, что в Киеве пылает здание после ночной атаки. Также мы писали, что РФ впервые ударила по Украине новым типом БпЛА.