Наслідки нічної атаки в Одесі

Зруйнована будівля яхт-клубу. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 17 жовтня окупанти знову атакували південні регіони України. Виснажуючи системи протиповітряної оборони, ворог застосовував складну траєкторію обстрілів, зокрема на Одещині.

Журналісти Новини.LIVE дізналися всі деталі нічної атаки з місця подій.

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Зруйнована будівля на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

За словами речниці Сил оборони півдня Наталі Гуменюк, ворог використовував саме комбіновану атаку, щоб заплутати сили ППО.

"Це була атака і дронова і ракетна. Завдяки силам протиповітряної оборони було знищено всі 6 дронів. Під час ліквідації одного з них сталося влучання вже збитого безпілотника в рекреаційну зону", — сказала військова.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Наслідки падіння дрона. Фото: Новини.LIVE

Небезпека з Чорного моря

Також Гуменюк наголосила, що загроза з моря залишається не тільки від мін, але й від ворожих атак, адже окупанти намагаються знищити усю припортову та критичну інфраструктуру Одеської області.

"Узбережжя залишається зоною небезпеки та оборони. Саме тому об'єкти в ній можуть бути під прицільним ударом", — додала речниця "Півдня".

Пошкоджений двір яхт-клубу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки влучання на території яхт-клубу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по рекреаційній зоні

Директор одеської КДЮСШ №13 В'ячеслав Кравченко зазначив, що питання відшкодування збитків та придатність будівлі до експлуатації надалі, встановлять спеціалісти. Наразі відомо лише, що діти тимчасово залишилися без пункту тренувань.

"Сьогодні постраждала спортивна школа, в якій займалося 150 дітей різного віку. Зі зрозумілих причин у Чорному морі тренування ми не проводили, виїжджали на інші майданчики за кордоном. А тут була наша основна база, де ми розробляли плани на майбутнє. Але зараз вона зруйнована", — сказав Кравченко.

Директор КДЮСШ №13 В'ячеслав Кравченко. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені човни у яхт-клубі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетно-дронового удару по південних регіонах. З боку кримського мису Чауда летіли шість дронів-камікадзе типу "Shahed-136", які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря.