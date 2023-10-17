Наслідки нічної атаки в Одесі: що відомо про влучання
У ніч проти 17 жовтня окупанти знову атакували південні регіони України. Виснажуючи системи протиповітряної оборони, ворог застосовував складну траєкторію обстрілів, зокрема на Одещині.
Журналісти Новини.LIVE дізналися всі деталі нічної атаки з місця подій.
За словами речниці Сил оборони півдня Наталі Гуменюк, ворог використовував саме комбіновану атаку, щоб заплутати сили ППО.
"Це була атака і дронова і ракетна. Завдяки силам протиповітряної оборони було знищено всі 6 дронів. Під час ліквідації одного з них сталося влучання вже збитого безпілотника в рекреаційну зону", — сказала військова.
Небезпека з Чорного моря
Також Гуменюк наголосила, що загроза з моря залишається не тільки від мін, але й від ворожих атак, адже окупанти намагаються знищити усю припортову та критичну інфраструктуру Одеської області.
"Узбережжя залишається зоною небезпеки та оборони. Саме тому об'єкти в ній можуть бути під прицільним ударом", — додала речниця "Півдня".
Наслідки удару по рекреаційній зоні
Директор одеської КДЮСШ №13 В'ячеслав Кравченко зазначив, що питання відшкодування збитків та придатність будівлі до експлуатації надалі, встановлять спеціалісти. Наразі відомо лише, що діти тимчасово залишилися без пункту тренувань.
"Сьогодні постраждала спортивна школа, в якій займалося 150 дітей різного віку. Зі зрозумілих причин у Чорному морі тренування ми не проводили, виїжджали на інші майданчики за кордоном. А тут була наша основна база, де ми розробляли плани на майбутнє. Але зараз вона зруйнована", — сказав Кравченко.
Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетно-дронового удару по південних регіонах. З боку кримського мису Чауда летіли шість дронів-камікадзе типу "Shahed-136", які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря.
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