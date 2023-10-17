Последствия ночной атаки в Одессе

Разрушено здание яхт-клуба. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 17 октября оккупанты снова атаковали южные регионы Украины. Истощая системы противовоздушной обороны, враг применял сложную траекторию обстрелов, в частности, в Одесской области.

Журналисты Новини.LIVE узнали все детали ночной атаки с места происшествия.

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По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, враг использовал именно комбинированную атаку, чтобы запутать силы ПВО.

"Это была атака и дронов и ракет. Благодаря силам противовоздушной обороны были уничтожены все 6 дронов. Во время ликвидации одного из них произошло попадание уже сбитого беспилотника в рекреационную зону", — сказала военная.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Последствия падения дрона. Фото: Новини.LIVE

Опасность Черного моря

Также Гуменюк подчеркнула, что угроза с моря остается не только от мин, но и от вражеских атак, ведь оккупанты пытаются уничтожить всю припортовую и критическую инфраструктуру Одесской области.

"Побережье остается зоной опасности и обороны. Именно поэтому объекты в ней могут быть под прицельным ударом", — добавила пресс-секретарь "Юга".

Поврежден двор яхт-клуба. Фото: Новини.LIVE

Последствия попадания на территории яхт-клуба. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по рекреационной зоне

Директор одесской КДЮСШ №13 Вячеслав Кравченко отметил, что вопрос возмещения ущерба и пригодность здания к эксплуатации в дальнейшем, установят специалисты. Известно лишь, что дети временно остались без пункта тренировок.

"Сегодня пострадала спортивная школа, в которой занималось 150 детей всех возрастов. По понятным причинам в Черном море тренировки мы не проводили, выезжали на другие площадки за границей. А здесь была наша основная база, где мы разрабатывали планы на будущее. Но сейчас она разрушена", — сказал Кравченко.

Директор КДЮСШ №13 Вячеслав Кравченко. Фото: Новини.LIVE

Повреждены лодки в яхт-клубе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, этой ночью враг нанес ракетно-дроновый удар по южным регионам. Со стороны крымского мыса Чауда летели шесть дронов-камикадзе типа "Shahed-136", заходивших на удар по Одесчине из акватории Черного моря.