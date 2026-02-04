Обстріл Одеси 4 лютого: зросла кількість постраждалих

Зруйнований внаслідок атаки будинок. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У ніч на 4 лютого РФ завдала масованого удару по Одесі. Під прицілом опинилися три райони міста. Зростає кількість постраждалих. Частина мешканців отримала допомогу на місці, ще одна людина звернулася до лікарів самостійно. Удар припав по житлових кварталах і цивільних об’єктах.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з мешканцями Одеси.

Ніч вибухів в Одесі

Містяни й досі не можуть оговтатися від того, наскільки гучними були вибухи цієї ночі. Панні Інна каже, що звук безпілотника було чути буквально над головою. За мить пролунав вибух. Ударною хвилею в будинку повибивало вікна, обсипалася стеля, все навколо вкрив густий пил. Люди були в стані шоку й не одразу усвідомили масштаб руйнувань, головне — перевіряли, чи встояв будинок і чи всі живі.

"Просто чули, що він летить і падає. Потім вибух — і все посипалось. Стеля впала, вікна вибиті, ворота й двері вирвало. Я тільки дивилась, чи будинок стоїть. Добре, що всі люди вийшли самі", — розповіла Інна.

Інна розповіла про момент вибуху. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Дах будинку в Одсі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наталія згадує, що вибиратися з оселі довелося майже без речей. Людей виводили поспіхом, у чому були, бо повертатися в квартири було небезпечно. Уже після цього рятувальники та волонтери розгорнули намети, напоїли людей гарячим чаєм і допомогли зігрітися. Для багатьох ця ніч стала повторенням пережитого раніше — жінка зізнається, що вже вдруге переживає подібний удар після евакуації з Донеччини.

"Було дуже страшно. Ми вже це пережили один раз, у Торецьку. Там теж усе зруйнувало, і я не знаю, як ми вижили. Тут знову те саме. Але дякувати Богу, нас обігріли, допомогли, зараз думаємо, куди їхати далі", — сказала Наталія.

Наталія про повторення подій. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкодження будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Олена Іванівна в момент удару була вдома й навіть не почула сигналу тривоги. Вибух застав її зненацька — конструкції обвалилися просто на ліжко. Жінку повністю засипало уламками, і вона самотужки намагалася вибратися, розхитуючи метал і бетон. Лише за кілька хвилин на крики прибігли сусіди, які змогли дістати її з-під завалів.

"Мене засипало повністю. Я хвилин п’ятнадцять вибиралася, а потім почала кричати. Сусіди прийшли з ліхтариками й врятували мене. Якби не край будинку і не те, що була добре вкрита, не знаю, чим би все закінчилось", — розповіла Олена Іванівна.

Олена Іванівна про допомогу сусідів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

У ніч на 4 лютого збройні сили РФ масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Під удар потрапили цивільна, промислова інфраструктура та житловий сектор. В Одесі пошкоджено будівлі двох дитячих садочків, ліцею, близько 20 житлових будинків і легкові автомобілі.

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Кількість постраждалих зросла до п’яти осіб. Чотирьом людям надали допомогу на місці, ще одна людина звернулася до медиків самостійно. Стан усіх постраждалих — задовільний.

Комунальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Уламки перед входом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Знищені речі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 КК України.

Вибиті вікна в будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Комунальники ліквідовують наслідки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Знищене авто в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

