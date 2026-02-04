Атака дронів по Одесі: наслідки нічного обстрілу

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Уночі, 4 лютого, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. В місті зафіксували руйнування житла, пожежі та пошкодження інфраструктури. Найбільше постраждали три райони Одеси. Загиблих немає, пораненим надали допомогу на місці.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Унаслідок атаки в двоповерховому житловому будинку пошкоджено перекриття в чотирьох квартирах. У сусідніх будинках вибито вікна, також пошкоджено два легкові автомобілі. Рятувальники евакуювали з-під завалів будинку чотирьох людей. Відомо про двох постраждалих. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації.

Вогнеборець приборкує полум'я. Фото: ДСНС Одещини

Через влучання спалахнула масштабна пожежа на одному з підприємств. Вогонь оперативно ліквідували. Окремо рятувальники загасили пожежу в закинутій будівлі. До робіт залучали 63 рятувальники та 14 одиниць техніки ДСНС.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

За уточненими даними, в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячі садки та одну школу, об’єкт критичної інфраструктури, а також адміністративну й виробничу будівлі підприємства. Руйнування зафіксували одразу в трьох районах міста — Приморському, Пересипському та Хаджибейському. Постраждали багатоповерхівки й приватні будинки. Там пошкоджені фасади, покрівлі, вибиті вікна.

Надзвичайники розбирають завали. Фото: ДСНС Одещини

З ночі на місцях працюють комунальні служби. Території очищають від уламків, вікна тимчасово закривають OSB-плитами та плівкою. Розгорнуті оперативні штаби та пункти обігріву, до допомоги долучилися міжнародні волонтерські організації. Мешканці можуть отримати консультації щодо компенсацій за програмою "єВідновлення" та матеріальної допомоги з міського бюджету.

Люди біля зруйнованого будинку. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що РФ атакувала Харків — пошкоджено будинки. Також ми писали, що внаслідок атаки на Запоріжжя загинули 18-річні хлопець і дівчина.