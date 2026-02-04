Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Из-под завалов спасли 4 человека — последствия атаки на Одессу

Из-под завалов спасли 4 человека — последствия атаки на Одессу

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 09:07
Атака дронов по Одессе: последствия ночного обстрела
Разрушенный дом в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 4 февраля, Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В городе зафиксировали разрушения жилья, пожары и повреждения инфраструктуры. Больше всего пострадали три района Одессы. Погибших нет, раненым оказали помощь на месте.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

В результате атаки в двухэтажном жилом доме повреждены перекрытия в четырех квартирах. В соседних домах выбиты окна, также повреждены два легковых автомобиля. Спасатели эвакуировали из-под завалов дома четырех человек. Известно о двух пострадавших, им оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Обстріл Одеси 4 лютого
Огнеборец укрощает пламя. Фото: ГСЧС Одесской области

Из-за попадания вспыхнул масштабный пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно ликвидировали. Отдельно спасатели потушили пожар в заброшенном здании. К работам привлекали 63 спасателя и 14 единиц техники ГСЧС.

Обстріл Одеси 4 лютого
Спасатели тушат пожар, фото: ГСЧС Одесской области

По уточненным данным, в Одессе повреждены более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа, объект критической инфраструктуры, а также административное и производственное здания предприятия. Разрушения зафиксировали сразу в трех районах города — Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали многоэтажки и частные дома. Там повреждены фасады, кровли, выбиты окна.

Обстріл Одеси 4 лютого
Чрезвычайники разбирают завалы, фото: ГСЧС Одесской области

С ночи на местах работают коммунальные службы. Территории очищают от обломков, окна временно закрывают OSB-плитами и пленкой. Развернуты оперативные штабы и пункты обогрева, к помощи присоединились международные волонтерские организации. Жители могут получить консультации по компенсациям по программе "еВідновлення" и материальной помощи из городского бюджета.

Обстріл Одеси 4 лютого
Люди возле разрушенного дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали о том, что РФ атаковала Харьков — повреждены дома. Также мы писали, что в результате атаки на Запорожье погибли 18-летние парень и девушка.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации