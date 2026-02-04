Атака дронов по Одессе: последствия ночного обстрела

Разрушенный дом в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 4 февраля, Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В городе зафиксировали разрушения жилья, пожары и повреждения инфраструктуры. Больше всего пострадали три района Одессы. Погибших нет, раненым оказали помощь на месте.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

В результате атаки в двухэтажном жилом доме повреждены перекрытия в четырех квартирах. В соседних домах выбиты окна, также повреждены два легковых автомобиля. Спасатели эвакуировали из-под завалов дома четырех человек. Известно о двух пострадавших, им оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Огнеборец укрощает пламя. Фото: ГСЧС Одесской области

Из-за попадания вспыхнул масштабный пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно ликвидировали. Отдельно спасатели потушили пожар в заброшенном здании. К работам привлекали 63 спасателя и 14 единиц техники ГСЧС.

Спасатели тушат пожар, фото: ГСЧС Одесской области

По уточненным данным, в Одессе повреждены более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа, объект критической инфраструктуры, а также административное и производственное здания предприятия. Разрушения зафиксировали сразу в трех районах города — Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали многоэтажки и частные дома. Там повреждены фасады, кровли, выбиты окна.

Чрезвычайники разбирают завалы, фото: ГСЧС Одесской области

С ночи на местах работают коммунальные службы. Территории очищают от обломков, окна временно закрывают OSB-плитами и пленкой. Развернуты оперативные штабы и пункты обогрева, к помощи присоединились международные волонтерские организации. Жители могут получить консультации по компенсациям по программе "еВідновлення" и материальной помощи из городского бюджета.

Люди возле разрушенного дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали о том, что РФ атаковала Харьков — повреждены дома. Также мы писали, что в результате атаки на Запорожье погибли 18-летние парень и девушка.