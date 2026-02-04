Обстрел Одессы 4 февраля: возросло количество пострадавших

Разрушенный в результате атаки дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 4 февраля РФ нанесла массированный удар по Одессе. Под прицелом оказались три района города. Растет количество пострадавших. Часть жителей получила помощь на месте, еще один человек обратился к врачам самостоятельно. Удар пришелся по жилым кварталам и гражданским объектам.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с жителями Одессы.

Реклама

Читайте также:

Ночь взрывов в Одессе

Горожане до сих пор не могут оправиться от того, насколько громкими были взрывы этой ночью. Госпожа Инна говорит, что звук беспилотника был слышен буквально над головой. Через мгновение раздался взрыв. Ударной волной в доме повыбивало окна, осыпался потолок, все вокруг покрыла густая пыль. Люди были в состоянии шока и не сразу осознали масштаб разрушений, главное — проверяли, устоял ли дом и все ли живы.

"Просто слышали, что он летит и падает. Потом взрыв — и все посыпалось. Потолок упал, окна выбиты, ворота и двери вырвало. Я только смотрела, стоит ли дом. Хорошо, что все люди вышли сами", — рассказала Инна.

Инна рассказала о моменте взрыва. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Крыша дома в Одсе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Наталья вспоминает, что выбираться из дома пришлось почти без вещей. Людей выводили в спешке, в чем были, потому что возвращаться в квартиры было опасно. Уже после этого спасатели и волонтеры развернули палатки, напоили людей горячим чаем и помогли согреться. Для многих эта ночь стала повторением пережитого ранее — женщина признается, что уже второй раз переживает подобный удар после эвакуации из Донецкой области.

"Было очень страшно. Мы уже это пережили один раз, в Торецке. Там тоже все разрушило, и я не знаю, как мы выжили. Здесь снова то же самое. Но слава Богу, нас обогрели, помогли, сейчас думаем, куда ехать дальше", — сказала Наталья.

Наталья о повторении событий. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Повреждения дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Елена Ивановна в момент удара была дома и даже не услышала сигнала тревоги. Взрыв застал ее врасплох — конструкции обвалились прямо на кровать. Женщину полностью засыпало обломками, и она самостоятельно пыталась выбраться, расшатывая металл и бетон. Лишь через несколько минут на крики прибежали соседи, которые смогли достать ее из-под завалов.

"Меня засыпало полностью. Я минут пятнадцать выбиралась, а потом начала кричать. Соседи пришли с фонариками и спасли меня. Если бы не край дома и не то, что была хорошо укрыта, не знаю, чем бы все закончилось", — рассказала Елена Ивановна.

Елена Ивановна о помощи соседей. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

В ночь на 4 февраля вооруженные силы РФ массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попали гражданская, промышленная инфраструктура и жилой сектор. В Одессе повреждены здания двух детских садов, лицея, около 20 жилых домов и легковые автомобили.

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Количество пострадавших возросло до пяти человек. Четырем людям оказали помощь на месте, еще один человек обратился к медикам самостоятельно. Состояние всех пострадавших — удовлетворительное.

Коммунальщики на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обломки перед входом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Уничтоженные вещи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военных преступлений по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Коммунальщики ликвидируют последствия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Уничтоженное авто в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что РФ атаковала жилые дома в Харькове. Также мы писали о том, сколько целей сбили силы ПВО этой ночью в небе над Украиной.