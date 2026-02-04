Видео
Україна
Видео

Последствия обстрела Одессы — пострадавших стало больше

Дата публикации 4 февраля 2026 10:59
Обстрел Одессы 4 февраля: возросло количество пострадавших
Разрушенный в результате атаки дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 4 февраля РФ нанесла массированный удар по Одессе. Под прицелом оказались три района города. Растет количество пострадавших. Часть жителей получила помощь на месте, еще один человек обратился к врачам самостоятельно. Удар пришелся по жилым кварталам и гражданским объектам.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с жителями Одессы.

Ночь взрывов в Одессе

Горожане до сих пор не могут оправиться от того, насколько громкими были взрывы этой ночью. Госпожа Инна говорит, что звук беспилотника был слышен буквально над головой. Через мгновение раздался взрыв. Ударной волной в доме повыбивало окна, осыпался потолок, все вокруг покрыла густая пыль. Люди были в состоянии шока и не сразу осознали масштаб разрушений, главное — проверяли, устоял ли дом и все ли живы.

"Просто слышали, что он летит и падает. Потом взрыв — и все посыпалось. Потолок упал, окна выбиты, ворота и двери вырвало. Я только смотрела, стоит ли дом. Хорошо, что все люди вышли сами", — рассказала Инна.

РФ атакувала Одесі: що кажуть очевидці
Инна рассказала о моменте взрыва. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
РФ атакувала Одесі: що кажуть очевидці
Крыша дома в Одсе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Наталья вспоминает, что выбираться из дома пришлось почти без вещей. Людей выводили в спешке, в чем были, потому что возвращаться в квартиры было опасно. Уже после этого спасатели и волонтеры развернули палатки, напоили людей горячим чаем и помогли согреться. Для многих эта ночь стала повторением пережитого ранее — женщина признается, что уже второй раз переживает подобный удар после эвакуации из Донецкой области.

"Было очень страшно. Мы уже это пережили один раз, в Торецке. Там тоже все разрушило, и я не знаю, как мы выжили. Здесь снова то же самое. Но слава Богу, нас обогрели, помогли, сейчас думаем, куда ехать дальше", — сказала Наталья.

Ояевидці розповіли про атаку на Одесу
Наталья о повторении событий. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Очевидці розповіли про атаку на Одесу
Повреждения дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Елена Ивановна в момент удара была дома и даже не услышала сигнала тревоги. Взрыв застал ее врасплох — конструкции обвалились прямо на кровать. Женщину полностью засыпало обломками, и она самостоятельно пыталась выбраться, расшатывая металл и бетон. Лишь через несколько минут на крики прибежали соседи, которые смогли достать ее из-под завалов.

"Меня засыпало полностью. Я минут пятнадцать выбиралась, а потом начала кричать. Соседи пришли с фонариками и спасли меня. Если бы не край дома и не то, что была хорошо укрыта, не знаю, чем бы все закончилось", — рассказала Елена Ивановна.

Нічний обстріл Одеси, як це було
Елена Ивановна о помощи соседей. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Нічний обстріл Одеси, як це було
Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

В ночь на 4 февраля вооруженные силы РФ массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попали гражданская, промышленная инфраструктура и жилой сектор. В Одессе повреждены здания двух детских садов, лицея, около 20 жилых домов и легковые автомобили.

Обстріл Одеси 4 лютого
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Удар по Одесі 4 лютого
Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Количество пострадавших возросло до пяти человек. Четырем людям оказали помощь на месте, еще один человек обратился к медикам самостоятельно. Состояние всех пострадавших — удовлетворительное.

Удар по Одесі 4 лютого
Коммунальщики на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Внаслідок атаки 4 лютого постраждали цивільні
Обломки перед входом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зросла кількість постраждалих від удару по Одесі 4 лютого
Уничтоженные вещи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военных преступлений по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Обстріл Одеси 4 лютого
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Внаслідок атаки 4 лютого постраждали цивільні
Коммунальщики ликвидируют последствия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зросла кількість постраждалих від удару по Одесі 4 лютого
Уничтоженное авто в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что РФ атаковала жилые дома в Харькове. Также мы писали о том, сколько целей сбили силы ПВО этой ночью в небе над Украиной.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Автор:
Автор:
Долженко Екатерина
