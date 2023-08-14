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Наслідки обстрілу: відео гасіння пожежі в одеському супермаркеті Fozzy

14 серпня 2023 10:38
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наслідки обстрілу: відео гасіння пожежі в одеському супермаркеті Fozzy
Пожежники все ще працюють біля супермаркету. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на 14 серпня окупанти вчергове обстріляли Одесу.. Ворог використовував дрони та ракети типу "Калібр". Внаслідок атаки спалахнув супермаркет Fozzy. Рятувальники всю ніч боролися з вогнем. 

В ДСНС показали масштаби загоряння та роботу вогнеборців. 

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"Рятувальники ДСНС упродовж ночі ліквідували наслідки ворожого обстрілу Одеси. Найбільших пошкоджень зазнав супермаркет. Поранено трьох співробітників закладу. Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, автомобілі, аптеку та гуртожиток вищого навчального закладу", — прокоментував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загалом понад 170 осіб особового складу ДСНС та 41 одиниця спеціальної техніки була залучена для ліквідації наслідків терористичних ударів по трьох містах України цієї ночі. Йдеться про Херсон, Запоріжжя та Одесу. 

Більше про обстріл Одеси 14 серпня

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 серпня російські терористи нещадно обстрілювали Одесу. Так, через дії окупантів дуже пошкоджений супермаркет Fozzy. Що залишилося від супермаркету, дивіться в матеріалі. 

Зазначимо, сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

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