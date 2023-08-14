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Последствия обстрела: видео тушения пожара в одесском супермаркете Fozzy

14 августа 2023 10:38
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Последствия обстрела: видео тушения пожара в одесском супермаркете Fozzy
Пожарные все еще работают у супермаркета. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 14 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Одессу. Враг использовал дроны и ракеты типа "Калибр". В результате атаки вспыхнул супермаркет Fozzy. Спасатели всю ночь сражались с огнем.

В ГСЧС показали масштабы возгорания и работу пожарных.

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"Спасатели ГСЧС в течение ночи ликвидировали последствия вражеского обстрела Одессы. Наибольшие повреждения получили супермаркет. Ранены трое сотрудников заведения. Кроме того, повреждены многоквартирные дома, здания учебных заведений, автомобили, аптека и общежитие высшего учебного заведения", — прокомментировал министр внутренних дел Игорь Клименко.

В общей сложности более 170 человек личного состава ГСЧС и 41 единица специальной техники были привлечены для ликвидации последствий террористических ударов по трем городам Украины в эту ночь. Речь идет о Херсоне, Запорожье и Одессе.

Больше об обстреле Одессы 14 августа

Напомним, в ночь с 13 на 14 августа российские террористы беспощадно обстреливали Одессу. Так, из-за действий оккупантов сильно поврежден супермаркет Fozzy. Что осталось от супермаркета, смотрите в материале.

Отметим, сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и пострадали. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

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