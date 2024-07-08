В Миколаївській ОВА повідомили наслідки сьогоднішньої атаки

Карета швидкої біля лікарні. Фото: Новини.LIVE

У Миколаївській області сьогодні, 8 липня, російська ракета влучила на територію фермерського господарства. В наслідок атаки поранення отримали жінка та 5-річна дитина.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Наслідки удару по Миколаївщині

На місці влучання спалахнула пожежа сухої трави, яка швидко перекинулася на житлові будинки поруч. За попередніми даними, постраждали жінка та дитина.

На місці події працюють рятувальні служби, які ліквідовують пожежу та надають допомогу постраждалим.

"Наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості. Служби працюють", — йдеться у дописі Віталія Кіма.

Атаки на Україну 8 липня

Нагадаємо, що сьогодні у Миколаївській області лунали гучні вибухи близько 14-ої години. Військові повідомляли про балістику з Криму у напрямку регіону.

Ми писали, що сьогодні, 8 липня, російські війська здійснили масштабний ракетний обстріл України. Росіяни завдали удару по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та Донецькій області. Під ворожим обстрілом опинилася дитяча лікарня "Охматдит". Наразі відомо про 15 загиблих у різних районах столиці.

Також у Кривому Розі через ракетну атаку щонайменше 10 загиблих. Загалом внаслідок російської атаки по Україні загинули 20 людей, ще пів сотні отримали поранення.