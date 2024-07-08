В Николаевской ОВА сообщили последствия сегодняшней атаки

Последствия ракетных обстрелов Николаевщины — среди пострадавших есть ребенок
В Николаевской области сегодня, 8 июля, российская ракета попала на территорию фермерского хозяйства. В результате атаки ранения получили женщина и 5-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Последствия удара по Николаевщине
На месте попадания вспыхнул пожар сухой травы, быстро перекинувшийся на жилые дома рядом. По предварительным данным, пострадали женщина и ребенок.
На месте происшествия работают спасательные службы, которые ликвидируют пожар и оказывают помощь пострадавшим.
"В настоящее время известно о пострадавших женщине 45 лет и ребенке 5 лет. Они госпитализированы, состояние средней тяжести. Службы работают", — говорится в сообщении Виталия Кима.
Атаки на Украину 8 июля
Напомним, что сегодня в Николаевской области раздавались громкие взрывы около 14:00. Военные сообщали о баллистике из Крыма в направлении региона.
Мы писали, что сегодня, 8 июля, российские войска совершили масштабный ракетный обстрел Украины. Россияне нанесли удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и Донецкой области. Под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет". Пока известно о 15 погибших в разных районах столицы.
Также в Кривом Роге из-за ракетной атаки по меньшей мере 10 погибших. Всего в результате российской атаки по Украине погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения.
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