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Последствия ракетных обстрелов Николаевщины — среди пострадавших есть ребенок

8 июля 2024 16:56
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Николаевской ОВА сообщили последствия сегодняшней атаки
Карета скорой возле больницы. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаевской области сегодня, 8 июля, российская ракета попала на территорию фермерского хозяйства. В результате атаки ранения получили женщина и 5-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Последствия удара по Николаевщине

На месте попадания вспыхнул пожар сухой травы, быстро перекинувшийся на жилые дома рядом. По предварительным данным, пострадали женщина и ребенок.
На месте происшествия работают спасательные службы, которые ликвидируют пожар и оказывают помощь пострадавшим.

"В настоящее время известно о пострадавших женщине 45 лет и ребенке 5 лет. Они госпитализированы, состояние средней тяжести. Службы работают", — говорится в сообщении Виталия Кима.

Атаки на Украину 8 июля

Напомним, что сегодня в Николаевской области раздавались громкие взрывы около 14:00. Военные сообщали о баллистике из Крыма в направлении региона.

Мы писали, что сегодня, 8 июля, российские войска совершили масштабный ракетный обстрел Украины. Россияне нанесли удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и Донецкой области. Под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет". Пока известно о 15 погибших в разных районах столицы. 

Также в Кривом Роге из-за ракетной атаки по меньшей мере 10 погибших. Всего в результате российской атаки по Украине погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения.

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