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Вибухи на Миколаївщині лунають прямо зараз

8 липня 2024 14:27
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вибух на Миколаївщині зараз, 8 липня
Вибухи на Миколаївщині зараз, 8 липня.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителі Миколаївщини зараз, 8 липня, чули гучний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Вибухи на Миколаївщині 8 липня
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики з півдня у регіонах, на території яких лунає сигнал тривоги. Зокрема, писали про ракету у напрямку Миколаївщини.

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Ракета у напрямку Миколаївщини 8 липня
Допис ПС про загрозу. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротися з такими цілями. 

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних, центральних та східних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму та на Луганщині.

Вибухи на Миколаївщині лунають прямо зараз - фото 3
Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська масово атакують території України. Так, у Києві є влучання ракетами у найбільшу дитячу лікарню "Охматдит". Відомо щонайменше про п'ятьох загиблих.  

Ми писали, що ракетні удари також були нанесені й по Кривому Рогу. Росіяни запустили балістику з Криму. Через масовану ракетну атаку в місті десяток загиблих, 31 людина поранена.

Одеса війна російські війська вибух Миколаїв Миколаївська область окупанти повітряна тривога атака ракетний удар

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