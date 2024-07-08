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Взрывы на Николаевщине раздаются прямо сейчас

8 июля 2024 14:27
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Взрыв на Николаевщине сейчас, 8 июля
Взрывы в Николаевской области сейчас, 8 июля.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Жители Николаевщины сейчас, 8 июля, слышали громкий взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы Николаевской области 8 июля
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Ранее в Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики с юга в регионах, на территории которых раздается сигнал тревоги. В частности, писали о ракете в направлении Николаевской области.

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Ракета в направлении Николаевской области 8 июля
Сообщение ВС об угрозе. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных, центральных и восточных областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму и Луганской области.

Взрывы на Николаевщине раздаются прямо сейчас - фото 3
Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, сегодня российские войска массово атакуют территории Украины. Так, в Киеве есть попадание ракетами в самую большую детскую больницу "Охматдет". Известно, по меньшей мере, о пяти погибших.

Мы писали, что ракетные удары также были нанесены по Кривому Рогу. Россияне запустили баллистику из Крыма. Из-за массированной ракетной атаки в городе десяток погибших, 31 человек ранен.

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