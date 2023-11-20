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Наслідки шторму — у Чорному морі затонуло судно, яке йшло з Росії

20 листопада 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки шторму — у Чорному морі затонуло судно, яке йшло з Росії
Судно Kafkametler у морі. Фото: VesselFinder
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час сильного шторму у Чорному морі затонуло цивільне судно Kafkametler, яке вирушило з російського порту Темрюк та слідувало до Туреччини. Відомо, що на борту перебувало 12 осіб екіпажу. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. 

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За його словами, судно втратило зв'язок в районі Караденіз Ереглі в Зонгулдаку. Далі воно врізалося у хвилеріз та затонуло.

"Контакт із 12 членами екіпажу, які були на кораблі, досі не встановлено… Коли несприятливі погодні умови покращаться, пошуково-рятувальні роботи розпочнуться негайно",
— заявив глава МВС Туреччини.

Інші події у морі 

Раніше ми повідомляли, що біля узбережжя Чорного моря зникло турецьке вантажне судно з 12 членами екіпажу на борту. Інцидент трапився внаслідок потужного шторму 19 листопада.

Тим часом Міністерство закордонних справ України розпорядилося, щоб українські посольства провели перевірку щодо повідомлень про можливе перебування українців на борту судна Galaxy Leader. Напередодні Ізраїль повідомив про захоплення вантажного судна повстанцями-хуситами.

Нагадаємо, у понеділок, 20 листопада, після тривалого шторму у Чорному морі Росія тримає залишки бойових кораблів у бухтах тимчасово окупованого Криму. Проте у Середземному морі на чергуванні стабільно залишається ракетоносій. 

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