Последствия шторма — в Черном море затонуло судно, которое вышло из России
Во время сильного шторма в Черном море затонуло гражданское судно Kafkametler, которое отправилось из российского порта Темрюк и следовало в Турцию. Известно, что на борту находились 12 человек экипажа.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По его словам, судно потеряло связь в районе Карадениз Эрегли в Зонгулдаке. Далее оно врезалось в волнорез и затонуло.
"Контакт с 12 членами экипажа, которые были на корабле, до сих пор не установлены… Когда неблагоприятные погодные условия улучшатся, поисково-спасательные работы начнутся немедленно",
— заявил глава МВД Турции.
Другие события в море
Ранее мы сообщали, что возле побережья Черного моря исчезло турецкое грузовое судно с 12 членами экипажа на борту. Инцидент произошел в результате мощного шторма 19 ноября.
Между тем, Министерство иностранных дел Украины распорядилось, чтобы украинские посольства провели проверку сообщений о возможном пребывании украинцев на борту судна Galaxy Leader. Накануне Израиль сообщил о захвате грузового судна повстанцами-хуситами.
Напомним, в понедельник, 20 ноября, после продолжительного шторма в Черном море Россия держит остатки боевых кораблей в бухтах временно оккупированного Крыма. Однако в Средиземном море на дежурстве стабильно остается ракетоноситель.
Читайте Новини.LIVE!