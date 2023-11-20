Последствия шторма — в Черном море затонуло судно, которое вышло из России

Судно Kafkametler в море. Фото: VesselFinder

Во время сильного шторма в Черном море затонуло гражданское судно Kafkametler, которое отправилось из российского порта Темрюк и следовало в Турцию. Известно, что на борту находились 12 человек экипажа.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

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По его словам, судно потеряло связь в районе Карадениз Эрегли в Зонгулдаке. Далее оно врезалось в волнорез и затонуло.

"Контакт с 12 членами экипажа, которые были на корабле, до сих пор не установлены… Когда неблагоприятные погодные условия улучшатся, поисково-спасательные работы начнутся немедленно",

— заявил глава МВД Турции.

Другие события в море

Ранее мы сообщали, что возле побережья Черного моря исчезло турецкое грузовое судно с 12 членами экипажа на борту. Инцидент произошел в результате мощного шторма 19 ноября.

Между тем, Министерство иностранных дел Украины распорядилось, чтобы украинские посольства провели проверку сообщений о возможном пребывании украинцев на борту судна Galaxy Leader. Накануне Израиль сообщил о захвате грузового судна повстанцами-хуситами.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, после продолжительного шторма в Черном море Россия держит остатки боевых кораблей в бухтах временно оккупированного Крыма. Однако в Средиземном море на дежурстве стабильно остается ракетоноситель.