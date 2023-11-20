Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Последствия шторма — в Черном море затонуло судно, которое вышло из России arrow

Последствия шторма — в Черном море затонуло судно, которое вышло из России

20 ноября 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Последствия шторма — в Черном море затонуло судно, которое вышло из России
Судно Kafkametler в море. Фото: VesselFinder
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во время сильного шторма в Черном море затонуло гражданское судно Kafkametler, которое отправилось из российского порта Темрюк и следовало в Турцию. Известно, что на борту находились 12 человек экипажа.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Читайте также:

По его словам, судно потеряло связь в районе Карадениз Эрегли в Зонгулдаке. Далее оно врезалось в волнорез и затонуло.

"Контакт с 12 членами экипажа, которые были на корабле, до сих пор не установлены… Когда неблагоприятные погодные условия улучшатся, поисково-спасательные работы начнутся немедленно",
— заявил глава МВД Турции.

Другие события в море

Ранее мы сообщали, что возле побережья Черного моря исчезло турецкое грузовое судно с 12 членами экипажа на борту. Инцидент произошел в результате мощного шторма 19 ноября.

Между тем, Министерство иностранных дел Украины распорядилось, чтобы украинские посольства провели проверку сообщений о возможном пребывании украинцев на борту судна Galaxy Leader. Накануне Израиль сообщил о захвате грузового судна повстанцами-хуситами.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, после продолжительного шторма в Черном море Россия держит остатки боевых кораблей в бухтах временно оккупированного Крыма. Однако в Средиземном море на дежурстве стабильно остается ракетоноситель.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме