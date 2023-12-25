Насолода просто неба — біля одеського Палацу спорту вперше зʼявилася відкрита ковзанка
Сьогодні, 25 грудня, попри плюсову температуру, в Одесі відкрили каток просто неба. Цьогоріч містяни вперше можуть покататися на льоду біля Палацу спорту.
Журналісти Новини.LIVE завітали на відкриття катка.
За інформацією директора Палацу спорту, рішення про відкриття катка прийшла через те, що досить велика територія біля спортивного комплексу знаходилася у занедбаному стані. Тож її вирішили облаштувати зимовими розвагами для одеситів.
"Ми побачили цю територію, коли я став директором Палацу спорту і довго вирішували, що з нею робити, бо вона була у дуже занедбаному стані. Ось так і прийшла ідея з катком", — сказав директор КП "Палац спорту" Євген Філонов.
Як відкривали льодову арену
Крім того, Євген Філонов зазначив, що відкриття катка обговорювалося майже півтора місяця з керівництвом ОВА, адже в умовах війни необхідно було забезпечити усі безпекові фактори.
Як відвідати каток
Каток знаходиться на площі біля Палацу спорту, навпроти головного входу у парк Перемоги на проспекті Шевченка.
Наразі він працюватиме з 10:00 до 22:00, а вартість повного дня становитиме 400 гривень з людини.
Слід додати, що на площі організовано фудкорт, де кожен зможе побалувати себе чимось смачненьким або зігрітися теплим напоєм.
Нагадаємо, одесити готуються зустрічати 2024 рік. Однією з актуальних тем цього періоду є вибір місця для святкування. Міські ресторани пропонують різноманітні варіанти для тих, хто прагне відсвяткувати важливий момент у розкішній атмосфері. Також є варіанти й для тих, хто не хоче нікуди йти, але й займатися куховарством теж немає бажання.
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