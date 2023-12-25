Насолода просто неба — біля одеського Палацу спорту вперше зʼявилася відкрита ковзанка

Дівчинка катається на ковзанці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 грудня, попри плюсову температуру, в Одесі відкрили каток просто неба. Цьогоріч містяни вперше можуть покататися на льоду біля Палацу спорту.

Журналісти Новини.LIVE завітали на відкриття катка.

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Вхід на ковзанку. Фото: Новини.LIVE

За інформацією директора Палацу спорту, рішення про відкриття катка прийшла через те, що досить велика територія біля спортивного комплексу знаходилася у занедбаному стані. Тож її вирішили облаштувати зимовими розвагами для одеситів.

"Ми побачили цю територію, коли я став директором Палацу спорту і довго вирішували, що з нею робити, бо вона була у дуже занедбаному стані. Ось так і прийшла ідея з катком", — сказав директор КП "Палац спорту" Євген Філонов.

Директор Палацу спорту Євген Фіолонов. Фото: Новини.LIVE

Як відкривали льодову арену

Крім того, Євген Філонов зазначив, що відкриття катка обговорювалося майже півтора місяця з керівництвом ОВА, адже в умовах війни необхідно було забезпечити усі безпекові фактори.

Хлопчик катається на ковзанах. Фото: Новини.LIVE

Як відвідати каток

Каток знаходиться на площі біля Палацу спорту, навпроти головного входу у парк Перемоги на проспекті Шевченка.

Люди катаються на ковзанці. Фото: Новини.LIVE

Наразі він працюватиме з 10:00 до 22:00, а вартість повного дня становитиме 400 гривень з людини.

Слід додати, що на площі організовано фудкорт, де кожен зможе побалувати себе чимось смачненьким або зігрітися теплим напоєм.

Мама вчить сина кататися на ковзанах. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, одесити готуються зустрічати 2024 рік. Однією з актуальних тем цього періоду є вибір місця для святкування. Міські ресторани пропонують різноманітні варіанти для тих, хто прагне відсвяткувати важливий момент у розкішній атмосфері. Також є варіанти й для тих, хто не хоче нікуди йти, але й займатися куховарством теж немає бажання.