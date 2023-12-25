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Насолода просто неба — біля одеського Палацу спорту вперше зʼявилася відкрита ковзанка

25 грудня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Насолода просто неба — біля одеського Палацу спорту вперше зʼявилася відкрита ковзанка
Дівчинка катається на ковзанці. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 25 грудня, попри плюсову температуру, в Одесі відкрили каток просто неба. Цьогоріч містяни вперше можуть покататися на льоду біля Палацу спорту. 

Журналісти Новини.LIVE завітали на відкриття катка. 

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Вхід на ковзанку. Фото: Новини.LIVE

За інформацією директора Палацу спорту, рішення про відкриття катка прийшла через те, що досить велика територія біля спортивного комплексу знаходилася у занедбаному стані. Тож її вирішили облаштувати зимовими розвагами для одеситів. 

"Ми побачили цю територію, коли я став директором Палацу спорту і довго вирішували, що з нею робити, бо вона була у дуже занедбаному стані. Ось так і прийшла ідея з катком", — сказав директор КП "Палац спорту" Євген Філонов. 

Директор Палацу спорту Євген Фіолонов. Фото: Новини.LIVE

Як відкривали льодову арену

Крім того, Євген Філонов зазначив, що відкриття катка обговорювалося майже півтора місяця з керівництвом ОВА, адже в умовах війни необхідно було забезпечити усі безпекові фактори. 

Хлопчик катається на ковзанах. Фото: Новини.LIVE

Як відвідати каток

Каток знаходиться на площі біля Палацу спорту, навпроти головного входу у парк Перемоги на проспекті Шевченка. 

Люди катаються на ковзанці. Фото: Новини.LIVE

Наразі він працюватиме з 10:00 до 22:00, а вартість повного дня становитиме 400 гривень з людини. 

Слід додати, що на площі організовано фудкорт, де кожен зможе побалувати себе чимось смачненьким або зігрітися теплим напоєм. 

Мама вчить сина кататися на ковзанах. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, одесити готуються зустрічати 2024 рік. Однією з актуальних тем цього періоду є вибір місця для святкування. Міські ресторани пропонують різноманітні варіанти для тих, хто прагне відсвяткувати важливий момент у розкішній атмосфері. Також є варіанти й для тих, хто не хоче нікуди йти, але й займатися куховарством теж немає бажання. 

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