Наслаждение под открытым небом — у одесского Дворца спорта впервые появился открытый каток
Сегодня, 25 декабря, несмотря на плюсовую температуру, в Одессе открыли каток под открытым небом. В этом году горожане впервые могут прокатиться на льду возле Дворца спорта.
Журналисты Новини.LIVE посетили открытие катка.
По информации директора Дворца спорта, решение об открытии катка пришло из-за того, что достаточно большая территория у спортивного комплекса находилась в заброшенном состоянии. Ее решили обустроить зимними развлечениями для одесситов.
"Мы увидели эту территорию, когда я стал директором Дворца спорта и долго решали, что с ней делать, потому что она была в очень заброшенном состоянии. Вот так и пришла идея с катком", — сказал директор КП "Дворец спорта" Евгений Филонов.
Как открывали ледовую арену
Кроме того, Евгений Филонов отметил, что открытие катка обсуждалось почти полтора месяца с руководством ОВА, ведь в условиях войны необходимо было обеспечить все факторы безопасности.
Как посетить каток
Каток находится на площади у Дворца спорта, напротив главного входа в парк Победы на проспекте Шевченко.
Пока он будет работать с 10:00 до 22:00, а стоимость полного дня будет составлять 400 гривен с человека.
Следует добавить, что на площади организован фудкорт, где каждый сможет побаловать себя чем-нибудь вкусненьким или согреться теплым напитком.
Напомним, одесситы готовятся встречать 2024 год. Одной из актуальных тем этого периода есть выбор места для празднования. Городские рестораны предлагают разнообразные варианты для тех, кто хочет отпраздновать важный момент в роскошной атмосфере. Также есть варианты и для тех, кто не хочет никуда уходить, но и заниматься стряпней тоже нет желания.
Читайте Новини.LIVE!