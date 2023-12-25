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Наслаждение под открытым небом — у одесского Дворца спорта впервые появился открытый каток

25 декабря 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Наслаждение под открытым небом — у одесского Дворца спорта впервые появился открытый каток
Девочка катается на катке. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 25 декабря, несмотря на плюсовую температуру, в Одессе открыли каток под открытым небом. В этом году горожане впервые могут прокатиться на льду возле Дворца спорта.

Журналисты Новини.LIVE посетили открытие катка.

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Вход на каток. Фото: Новини.LIVE

По информации директора Дворца спорта, решение об открытии катка пришло из-за того, что достаточно большая территория у спортивного комплекса находилась в заброшенном состоянии. Ее решили обустроить зимними развлечениями для одесситов.

"Мы увидели эту территорию, когда я стал директором Дворца спорта и долго решали, что с ней делать, потому что она была в очень заброшенном состоянии. Вот так и пришла идея с катком", — сказал директор КП "Дворец спорта" Евгений Филонов.

Директор Дворца спорта Евгений Фиолонов. Фото: Новини.LIVE

Как открывали ледовую арену

Кроме того, Евгений Филонов отметил, что открытие катка обсуждалось почти полтора месяца с руководством ОВА, ведь в условиях войны необходимо было обеспечить все факторы безопасности.

Мальчик катается на коньках. Фото: Новини.LIVE

Как посетить каток

Каток находится на площади у Дворца спорта, напротив главного входа в парк Победы на проспекте Шевченко.

Люди катаются на катке. Фото: Новини.LIVE

Пока он будет работать с 10:00 до 22:00, а стоимость полного дня будет составлять 400 гривен с человека.

Следует добавить, что на площади организован фудкорт, где каждый сможет побаловать себя чем-нибудь вкусненьким или согреться теплым напитком.

Мама учит сына кататься на коньках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, одесситы готовятся встречать 2024 год. Одной из актуальных тем этого периода есть выбор места для празднования. Городские рестораны предлагают разнообразные варианты для тех, кто хочет отпраздновать важный момент в роскошной атмосфере. Также есть варианты и для тех, кто не хочет никуда уходить, но и заниматься стряпней тоже нет желания.

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