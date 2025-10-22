Відео
Україна
Наступ на південь — росіяни створюють ілюзію масштабності

Наступ на південь — росіяни створюють ілюзію масштабності

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:05
Оновлено: 11:01
Братчук: росіяни провалили наступ на Херсонщині
Українські воїни на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Окупанти заявляють про масштабні наступальні дії на півдні України, зокрема на Придніпровському напрямку. Однак здебільшого ці заяви мають лише інформаційний характер. Ворог намагається створити ілюзію наступу, але реальних успіхів на полі бою не має.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Наступ на південь

Сергій Братчук зазначив, що російська пропаганда активно поширює заяви про "наступ" на правобережжя Херсонщини. Насправді, за його словами, це частина інформаційної операції. Адже насправді бойові дії там не дають окупантам результату.

"Противник активно обстрілює корабельний район Херсона, завдає ударів дронами по логістиці та цивільних. Але ця активність більше у медійному полі — ворогу треба показати хоч якусь "роботу", — сказав Братчук.

Він нагадав, що 34-та бригада берегової оборони продовжує тримати оборону на правому березі Дніпра й не дає ворогу покращити позиції біля Антонівських мостів. Також, за словами речника, росіяни поширювали неправдиві повідомлення про "зачистку" на Карантинному острові — ці дані не відповідають дійсності.

Проблеми армії РФ

Братчук додав, що Росія зараз активніше використовує механізовані підрозділи, бо накопичила техніку після літнього затишшя. Проте через дефіцит пального, проблеми з логістикою та втрати у бронетехніці ворогу складно утримувати темп наступу.

"Удари по ворожих тилах і підстанціях створюють додаткові труднощі для окупантів. Вони поспішають, витягують техніку, але все одно зазнають втрат", — підсумував Братчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ використовує нову тактику при наступі на південь України. Також ми писали, що на Новопавлівському напрямку ворог активно використовує тактику "дрібних порізів".

Одеса Одеська область окупанти Новини Одеси Росія наступ
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
