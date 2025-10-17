Росія застосовує броньовані ангари на півдні — ЗСУ

Українські воїни на навчаннях. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На південному напрямку російська армія намагається прорвати українську оборону, використовуючи нову техніку — так звані "броньовані ангари".Та нова тактика не допомагає окупантам. Вони зазнають значних втрат.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко ("Одеса").

Новий наступ

Молодший лейтенант бригади "Рубіж" Микола Гриценко, позивний "Одеса", розповів про чергову спробу росіян прорвати оборону на півдні. За його словами, ворог почав застосовувати великі металеві ангари на гусеничному ходу, які перевозять по 20–30 штурмовиків. Їх використовують для швидкої висадки перед позиціями ЗСУ.

"Ворог намагається показати хоч якийсь успіх, бо останні місяці лише втрачає. Але ці ангари губляться, застрягають і не розуміють, де перебувають", — розповів офіцер.

Він додав, що одного разу українські бійці підбили такий броньований "ангар" одноразовим гранатометом. Усі 20 окупантів вибігли просто під вогонь оборонців.

