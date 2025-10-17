Россия применяет бронированные ангары на юге - ВСУ

Украинские воины на учениях. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На южном направлении российская армия пытается прорвать украинскую оборону, используя новую технику — так называемые "бронированные ангары" Но новая тактика не помогает оккупантам. Они несут значительные потери.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко ("Одесса").

Реклама

Читайте также:

Новое наступление

Младший лейтенант бригады "Рубеж" Николай Гриценко, позывной "Одесса", рассказал об очередной попытке россиян прорвать оборону на юге. По его словам, враг начал применять большие металлические ангары на гусеничном ходу, которые перевозят по 20-30 штурмовиков. Их используют для быстрой высадки перед позициями ВСУ.

"Враг пытается показать хоть какой-то успех, потому что последние месяцы только теряет. Но эти ангары теряются, застревают и не понимают, где находятся",— рассказал офицер.

Он добавил, что однажды украинские бойцы подбили такой бронированный "ангар" одноразовым гранатометом. Все 20 оккупантов выбежали прямо под огонь защитников.

Напомним, мы сообщали, что ВСУ пошли в наступление на отдельных участках фронта. Также мы писали, что у русских бракованные снаряды на южном направлении.