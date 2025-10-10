Бракованные снаряды РФ взрываются в пушках на Херсонщине

Снаряды к САУ. Фото иллюстративное: АрмияINFORM

На Херсонском направлении оккупанты сталкиваются с массовыми проблемами в своей артиллерии. Российские военные получили партию некачественных боеприпасов. Из-за этого уже есть погибшие среди личного состава.

Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".

Некачественные боеприпасы

Агенты движения сопротивления сообщили, что военные 439-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады на Херсонском направлении получили дефектные артиллерийские снаряды. Во время стрельбы из самоходной установки 2С1 "Гвоздика" один из снарядов взорвался прямо в стволе. От взрыва пушка полностью уничтожена, двое российских военных убиты.

Также сообщается, что до 40% боеприпасов не разрываются после выстрела. Часть имеет поврежденные гильзы и неисправные детонаторы, из-за чего орудия часто клинят или выходят из строя.

По данным источников, это — следствие санкций против российского ВПК и перегрузки оборонных заводов, которые работают круглосуточно. Сами оккупанты называют такие снаряды "смертельным лотерейным билетом", потому что каждый выстрел может стать для них последним.

