Главная Одесса Наступление на юг — у россиян бракованные снаряды

Наступление на юг — у россиян бракованные снаряды

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 09:16
Бракованные снаряды РФ взрываются в пушках на Херсонщине
Снаряды к САУ. Фото иллюстративное: АрмияINFORM

На Херсонском направлении оккупанты сталкиваются с массовыми проблемами в своей артиллерии. Российские военные получили партию некачественных боеприпасов. Из-за этого уже есть погибшие среди личного состава.

Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".

Читайте также:

Некачественные боеприпасы

Агенты движения сопротивления сообщили, что военные 439-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады на Херсонском направлении получили дефектные артиллерийские снаряды. Во время стрельбы из самоходной установки 2С1 "Гвоздика" один из снарядов взорвался прямо в стволе. От взрыва пушка полностью уничтожена, двое российских военных убиты.

Также сообщается, что до 40% боеприпасов не разрываются после выстрела. Часть имеет поврежденные гильзы и неисправные детонаторы, из-за чего орудия часто клинят или выходят из строя.

По данным источников, это — следствие санкций против российского ВПК и перегрузки оборонных заводов, которые работают круглосуточно. Сами оккупанты называют такие снаряды "смертельным лотерейным билетом", потому что каждый выстрел может стать для них последним.

Напомним, мы сообщали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин прокомментировал заявления западных экспертов о наступлении на Крым. Также мы писали, что ССО поразили на юге систему ЗРК россиян.

Одесса Одесская область оккупанты Новости Одессы наступление снаряды
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
