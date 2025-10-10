Браковані снаряди РФ вибухають у гарматах на Херсонщині

Снаряди до САУ. Фото ілюстративне: АрміяINFORM

На Херсонському напрямку окупанти стикаються з масовими проблемами у своїй артилерії. Російські військові отримали партію неякісних боєприпасів. Через це вже є загиблі серед особового складу.

Про це повідомили агенти руху "АТЕШ".

Неякісні боєприпаси

Агенти руху опору повідомили, що військові 439-ї гвардійської ракетно-артилерійської бригади на Херсонському напрямку отримали дефектні артилерійські снаряди. Під час стрільби із самохідної установки 2С1 "Гвоздика" один зі снарядів вибухнув просто в стволі. Від вибуху гармату повністю знищено, двох російських військових убито.

Також повідомляється, що до 40% боєприпасів не розриваються після пострілу. Частина має пошкоджені гільзи та несправні детонатори, через що гармати часто клинить або вони виходять з ладу.

За даними джерел, це наслідок санкцій проти російського ВПК і перевантаження оборонних заводів, які працюють цілодобово. Самі окупанти називають такі снаряди "смертельним лотерейним білетом", бо кожен постріл може стати для них останнім.

