Головна Одеса Наступ на південь — у росіян браковані снаряди

Наступ на південь — у росіян браковані снаряди

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 09:16
Браковані снаряди РФ вибухають у гарматах на Херсонщині
Снаряди до САУ. Фото ілюстративне: АрміяINFORM

На Херсонському напрямку окупанти стикаються з масовими проблемами у своїй артилерії. Російські військові отримали партію неякісних боєприпасів. Через це вже є загиблі серед особового складу.

Про це повідомили агенти руху "АТЕШ".

Читайте також:

Неякісні боєприпаси

Агенти руху опору повідомили, що військові 439-ї гвардійської ракетно-артилерійської бригади на Херсонському напрямку отримали дефектні артилерійські снаряди. Під час стрільби із самохідної установки 2С1 "Гвоздика" один зі снарядів вибухнув просто в стволі. Від вибуху гармату повністю знищено, двох російських військових убито.

Також повідомляється, що до 40% боєприпасів не розриваються після пострілу. Частина має пошкоджені гільзи та несправні детонатори, через що гармати часто клинить або вони виходять з ладу.

За даними джерел, це наслідок санкцій проти російського ВПК і перевантаження оборонних заводів, які працюють цілодобово. Самі окупанти називають такі снаряди "смертельним лотерейним білетом", бо кожен постріл може стати для них останнім.

Нагадаємо, ми повідомляли, що заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував заяви західних експертів про наступ на Крим. Також ми писали, що ССО уразили на півдні систему ЗРК росіян.

Одеса Одеська область окупанти Новини Одеси наступ снаряди
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
