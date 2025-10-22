Братчук: россияне провалили наступление на Херсонщине

Украинские воины на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Оккупанты заявляют о масштабных наступательных действиях на юге Украины, в частности на Приднепровском направлении. Однако в основном эти заявления носят лишь информационный характер. Враг пытается создать иллюзию наступления, но реальных успехов на поле боя не имеет.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама

Читайте также:

Наступление на юг

Сергей Братчук отметил, что российская пропаганда активно распространяет заявления о "наступлении" на правобережье Херсонщины. На самом деле, по его словам, это часть информационной операции. Ведь на самом деле боевые действия там не дают оккупантам результата.

"Противник активно обстреливает корабельный район Херсона, наносит удары дронами по логистике и гражданским. Но эта активность больше в медийном поле — врагу надо показать хоть какую-то "работу", — сказал Братчук.

Он напомнил, что 34-я бригада береговой обороны продолжает держать оборону на правом берегу Днепра и не дает врагу улучшить позиции у Антоновских мостов. Также, по словам спикера, россияне распространяли ложные сообщения о "зачистке" на Карантинном острове — эти данные не соответствуют действительности.

Проблемы армии РФ

Братчук добавил, что Россия сейчас активнее использует механизированные подразделения, потому что накопила технику после летнего затишья. Однако из-за дефицита горючего, проблем с логистикой и потерь в бронетехнике врагу сложно удерживать темп наступления.

"Удары по вражеским тылам и подстанциям создают дополнительные трудности для оккупантов. Они спешат, вытаскивают технику, но все равно несут потери", — подытожил Братчук.

Напомним, мы сообщали, что РФ использует новую тактику при наступлении на юг Украины. Также мы писали, что на Новопавловском направлении враг активно использует тактику "мелких порезов".