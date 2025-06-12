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Наступ на південь — росіяни знову активізували свої сили

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Дата публікації: 12 червня 2025 11:40
Активізація Росії на півдні - Братчук розповів про те яка ситуація на придніпровському напрямку
Військові РФ. Фото ілюстративне: Луганська обласна військово-цивільна адміністрація
Ключові моменти Активізація ворога

Росіяни активізувались на Запорізькому та Придніпровському напрямках фронту. Крім того, РФ щодня проводить обстріли населених пунктів на півдні.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Активізація ворога

Росіяни продовжують здійснювати штурми Дніпровських островів, однак поки всі атаки були відбиті Збройними силами. Крім того, супротивник постійно шукає слабкі місця в обороні, проте поки теж безуспішно. При цьому військові РФ також намагаються покращити свої позиції на лівому березі.

"Росіяни демонструюсь намір покращити свої тактичні позиції, зокрема і на лівому березі Дніпра, і я кажу про певні локації, які озвучувати зараз не буду, але бачимо, що їм це не вдається. Штурмові дії тривають щодня", — каже Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що у росіян зараз немає ніякої можливості проводити те, що вони анонсують в інформаційному полі, — форсування Дніпра та висадку на правий берег.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни постійно штурмують шлях на Дніпропетровщину. А також про те, що РФ мріє захопити Одещину та Миколаївщину протягом 2026 року.

Одеса обстріли Новини Одеси Сергій Братчук війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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