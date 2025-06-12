Активізація Росії на півдні - Братчук розповів про те яка ситуація на придніпровському напрямку

Військові РФ. Фото ілюстративне: Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Росіяни активізувались на Запорізькому та Придніпровському напрямках фронту. Крім того, РФ щодня проводить обстріли населених пунктів на півдні.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Росіяни продовжують здійснювати штурми Дніпровських островів, однак поки всі атаки були відбиті Збройними силами. Крім того, супротивник постійно шукає слабкі місця в обороні, проте поки теж безуспішно. При цьому військові РФ також намагаються покращити свої позиції на лівому березі.

"Росіяни демонструюсь намір покращити свої тактичні позиції, зокрема і на лівому березі Дніпра, і я кажу про певні локації, які озвучувати зараз не буду, але бачимо, що їм це не вдається. Штурмові дії тривають щодня", — каже Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що у росіян зараз немає ніякої можливості проводити те, що вони анонсують в інформаційному полі, — форсування Дніпра та висадку на правий берег.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни постійно штурмують шлях на Дніпропетровщину. А також про те, що РФ мріє захопити Одещину та Миколаївщину протягом 2026 року.