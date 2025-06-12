Активизация России на юге - Братчук рассказал о том какая ситуация на приднепровском направлении

Военные РФ. Фото иллюстративное: Луганская областная военно-гражданская администрация

Россияне активизировались на Запорожском и Приднепровском направлениях фронта. Кроме того, РФ каждый день проводит обстрелы населенных пунктов на юге.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Активизация врага

Россияне продолжают осуществлять штурмы Днепровских островов, однако пока все атаки были отбиты Вооруженными силами. Кроме того, противник постоянно ищет слабые места в обороне, но пока тоже безуспешно. При этом военные РФ также пытаются улучшить свои позиции на левом берегу.

"Россияне демонстрируют намерение улучшить свои тактические позиции, в том числе и на левом берегу Днепра, я говорю об определенных локациях, которые озвучивать сейчас не буду, но видим, что им это не удается. Штурмовые действия продолжаются каждый день", — говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что у россиян сейчас нет никакой возможности сделать то, что они анонсируют в информационном поле — форсировать Днепр и высадиться на правый берег.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне постоянно штурмуют путь на Днепропетровщину. А также о том, что РФ мечтает захватить Одесскую и Николаевскую области в течение 2026 года.