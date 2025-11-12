Сили оборони відійшли з Рівнопілля — ситуація на Запоріжжі

Артилеристи на полі бою. Фото ілюстративне: Генштаб

На Запоріжжі українські підрозділи залишили район Рівнопілля після потужних російських обстрілів. Командування ухвалило рішення зберегти життя військових і відвести їх на більш вигідні рубежі. Попри це, ворогу не вдалося просунутися — запеклі бої тривають.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Бої на півдні

Сили оборони України відійшли з району Рівнопілля на Запоріжжі, щоб укріпитися на нових, вигідніших позиціях. Як повідомили в Силах оборони Півдня, рішення ухвалили після того, як російська армія завдала потужного вогневого удару по наших позиціях.

"З метою збереження життя особового складу підрозділи були переміщені на більш вигідні рубежі", — йдеться у зведенні.

Попри інтенсивні атаки, ворог не зміг закріпитися на захопленій території. Його просування зупинено, українські військові продовжують блокувати противника та завдавати йому вогневих втрат. Запеклі бої тривають і на інших ділянках Олександрівського та Гуляйпільського напрямків, де росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ.

