Відео

Наступ на південь — Сили оборони України бережуть бійців

Наступ на південь — Сили оборони України бережуть бійців


Дата публікації: 12 листопада 2025 14:49
Оновлено: 14:50
Сили оборони відійшли з Рівнопілля — ситуація на Запоріжжі
Артилеристи на полі бою. Фото ілюстративне: Генштаб

На Запоріжжі українські підрозділи залишили район Рівнопілля після потужних російських обстрілів. Командування ухвалило рішення зберегти життя військових і відвести їх на більш вигідні рубежі. Попри це, ворогу не вдалося просунутися — запеклі бої тривають.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Читайте також:

Бої на півдні

Сили оборони України відійшли з району Рівнопілля на Запоріжжі, щоб укріпитися на нових, вигідніших позиціях. Як повідомили в Силах оборони Півдня, рішення ухвалили після того, як російська армія завдала потужного вогневого удару по наших позиціях.

"З метою збереження життя особового складу підрозділи були переміщені на більш вигідні рубежі", — йдеться у зведенні.

Попри інтенсивні атаки, ворог не зміг закріпитися на захопленій території. Його просування зупинено, українські військові продовжують блокувати противника та завдавати йому вогневих втрат. Запеклі бої тривають і на інших ділянках Олександрівського та Гуляйпільського напрямків, де росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Збройні сили України вдарили по російському заводу, що виробляв деталі для дронів. Також ми писали, що росіяни цієї ночі атакували Україну з шести напрямків.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
