Наступление на юг — Силы обороны Украины берегут бойцов

Наступление на юг — Силы обороны Украины берегут бойцов

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 14:49
обновлено: 14:50
Силы обороны отошли из Ровнополья - ситуация на Запорожье
Артиллеристы на поле боя. Фото иллюстративное: Генштаб

На Запорожье украинские подразделения оставили район Ровнополья после мощных российских обстрелов. Командование приняло решение сохранить жизни военных и отвести их на более выгодные рубежи. Несмотря на это, врагу не удалось продвинуться — ожесточенные бои продолжаются.

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

Читайте также:

Бои на юге

Силы обороны Украины отошли из района Ровнополье в Запорожье, чтобы укрепиться на новых, более выгодных позициях. Как сообщили в Силах обороны Юга, решение приняли после того, как российская армия нанесла мощный огневой удар по нашим позициям.

"С целью сохранения жизни личного состава подразделения были перемещены на более выгодные рубежи", — говорится в сводке.

Несмотря на интенсивные атаки, враг не смог закрепиться на захваченной территории. Его продвижение остановлено, украинские военные продолжают блокировать противника и наносить ему огневые потери. Ожесточенные бои продолжаются и на других участках Александровского и Гуляйпольского направлений, где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ.

Напомним, мы сообщали, что Вооруженные силы Украины ударили по российскому заводу, который производил детали для дронов. Также мы писали, что россияне этой ночью атаковали Украину с шести направлений.

