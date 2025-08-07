Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Наступ на південь — ворог намагається зробити сірі зони у Херсоні

Наступ на південь — ворог намагається зробити сірі зони у Херсоні

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 17:10
Район Острів у Херсоні може перетворитися на сіру зону - атаки РФ проти ЗСУ
Атакований міст в Херсоні. Фото ілюстративне: Херсонська ОВА

Атаки по мосту в Херсоні можуть перетворити мікрорайон Острів на "сіру зону". У разі вдачі, росіяни убезпечать свої позиції та зможуть використовувати цю ситуацію для пропаганди.

Про це в ефірі День.LIVE заявив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Реклама
Читайте також:

Атаки на Острів

Удари по мосту з лівобережжя Дніпра до району Острів мають на меті поступове витіснення ЗСУ з займаних позицій. Росіяни застосовують тактику, яку використали Сили оборони України під час звільнення Херсону: руйнування переправ, аби змусити противника відійти.

У разі якщо ЗС РФ досягнуть успіху, мікрорайон Острів може перетворитися на сіру зону, звідки ЗСУ не зможуть обстрілювати позиції окупантів.

"Рано чи піздно вони цей міст знищать, це питання часу. Українські військові змушені будуть забратися з цього Острову, максимально зменшити свою присутність. І таким чином РФ виграє як мінімум в безпечності для себе на лівому березі Херсонської області",— каже Іван Ступак.

Іван Ступак також додав, що перетворення Острова на сіру зону росіяни можуть використати і для пропаганди.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаки РФ на Херсон. А також про те, яку зброю Росія частіше використовує на півдні.

Одеса Херсон обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації