Район Острів у Херсоні може перетворитися на сіру зону - атаки РФ проти ЗСУ

Атакований міст в Херсоні. Фото ілюстративне: Херсонська ОВА

Атаки по мосту в Херсоні можуть перетворити мікрорайон Острів на "сіру зону". У разі вдачі, росіяни убезпечать свої позиції та зможуть використовувати цю ситуацію для пропаганди.

Про це в ефірі День.LIVE заявив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Реклама

Читайте також:

Атаки на Острів

Удари по мосту з лівобережжя Дніпра до району Острів мають на меті поступове витіснення ЗСУ з займаних позицій. Росіяни застосовують тактику, яку використали Сили оборони України під час звільнення Херсону: руйнування переправ, аби змусити противника відійти.

У разі якщо ЗС РФ досягнуть успіху, мікрорайон Острів може перетворитися на сіру зону, звідки ЗСУ не зможуть обстрілювати позиції окупантів.

"Рано чи піздно вони цей міст знищать, це питання часу. Українські військові змушені будуть забратися з цього Острову, максимально зменшити свою присутність. І таким чином РФ виграє як мінімум в безпечності для себе на лівому березі Херсонської області",— каже Іван Ступак.

Іван Ступак також додав, що перетворення Острова на сіру зону росіяни можуть використати і для пропаганди.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаки РФ на Херсон. А також про те, яку зброю Росія частіше використовує на півдні.