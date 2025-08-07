Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Наступление на юг — враг пытается сделать серые зоны в Херсоне

Наступление на юг — враг пытается сделать серые зоны в Херсоне

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 17:10
Район Остров в Херсоне может превратиться в серую зону - атаки РФ против ВСУ
Атакованный мост в Херсоне. Фото иллюстративное: Херсонская ОГА

Атаки по мосту в Херсоне могут превратить микрорайон Остров в "серую зону". В случае удачи, россияне обезопасят свои позиции и смогут использовать эту ситуацию для пропаганды.

Об этом в эфире День.LIVE заявил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Реклама
Читайте также:

Атаки на Остров

Удары по мосту с левобережья Днепра в район Остров имеют целью постепенное вытеснение ВСУ с занимаемых позиций. Россияне применяют тактику, которую использовали Силы обороны Украины при освобождении Херсона: разрушают переправы, чтобы заставить противника отойти.

В случае, если ВС РФ достигнут успеха, микрорайон Остров может превратиться в серую зону, откуда ВСУ не смогут обстреливать позиции оккупантов.

"Рано или поздно они этот мост уничтожат, это вопрос времени. Украинские военные вынуждены будут убраться с этого Острова, максимально уменьшить свое присутствие. И таким образом РФ выиграет как минимум в безопасности для себя на левом берегу Херсонской области",— говорит Иван Ступак.

Иван Ступак также добавил, что превращение Острова в серую зону россияне могут использовать и для пропаганды.

Напомним, недавно мы писали об атаках РФ на Херсон. А также о том, какое оружие Россия чаще использует на юге.

Одесса Херсон обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации