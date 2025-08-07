Район Остров в Херсоне может превратиться в серую зону - атаки РФ против ВСУ

Атакованный мост в Херсоне. Фото иллюстративное: Херсонская ОГА

Атаки по мосту в Херсоне могут превратить микрорайон Остров в "серую зону". В случае удачи, россияне обезопасят свои позиции и смогут использовать эту ситуацию для пропаганды.

Об этом в эфире День.LIVE заявил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Атаки на Остров

Удары по мосту с левобережья Днепра в район Остров имеют целью постепенное вытеснение ВСУ с занимаемых позиций. Россияне применяют тактику, которую использовали Силы обороны Украины при освобождении Херсона: разрушают переправы, чтобы заставить противника отойти.

В случае, если ВС РФ достигнут успеха, микрорайон Остров может превратиться в серую зону, откуда ВСУ не смогут обстреливать позиции оккупантов.

"Рано или поздно они этот мост уничтожат, это вопрос времени. Украинские военные вынуждены будут убраться с этого Острова, максимально уменьшить свое присутствие. И таким образом РФ выиграет как минимум в безопасности для себя на левом берегу Херсонской области",— говорит Иван Ступак.

Иван Ступак также добавил, что превращение Острова в серую зону россияне могут использовать и для пропаганды.

