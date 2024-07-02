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Насувається аномальна спека — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

2 липня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 2 липня
Дівчата п'ють воду, адже дуже спекотно. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 2 липня, в Одесі очікується спекотна погода. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть до +31°C вдень, а морська вода прогріється до комфортних +23°C. Опадів та сильного вітру у регіоні не очікується, тож варто бути обережними та берегти себе пів час аномально високих температур.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +21...+23 °C, вдень +29...+31 °C.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура морської води +22...+23 °C.
прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Бех опадів.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +19...+24°C, вдень +29...+34 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
прогноз погоди в Одеській області на сьогодні
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 2 липня

У вівторок, 2 липня, в Україні триватиме спека.

Максимальна температура повітря на півдні, сході та у центрі досягатиме пекучих +32...+37 °С. Опадів не очікується. На півночі синоптики прогнозують до +33 °С. 

У західних областях пануватиме атмосферний фронт. Він знизить температуру повітря до комфортних +23...+27 °С. Очікуються дощі, сильні зливи. Можливі шквали і град.

прогноз погоди в Україні на сьогодні
Детальний прогноз погоди в Україні на 2 липня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що з початку літа через аномальну спеку на Одещині зафіксовано 625 пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах. Огонь знищив 250 гектарів української землі, тож рятувальники закликають дотримуватись правил поведінки під час пожежної небезпеки.

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