Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 2 июля.

Надвигается аномальная жара — синоптики дали прогноз погоды в Одессе
Во вторник, 2 июля, в Одессе ожидается жаркая погода. Сегодня столбики термометров покажут до +31°C днем, а морская вода прогреется до комфортных +23°C. Осадков и сильного ветра в регионе не ожидается, поэтому следует соблюдать осторожность и беречь себя за время аномально высоких температур.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +21...+23 °C, днем +29...+31 °C.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура морской воды +22...+23 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Бех осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +19...+24°C, днем +29...+34°C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 2 июля
Во вторник, 2 июля, в Украине продлится жара.
Максимальная температура воздуха на юге, востоке и центре будет достигать жгучих +32...+37 °С. Осадков не ожидается. На севере синоптики прогнозируют до +33 °С.
В западных областях будет царить атмосферный фронт. Он снизит температуру воздуха до комфортных +23...+27 °С. Ожидаются дожди, сильные ливни. Возможны шквалы и град.
Напомним, что с начала лета из-за аномальной жары в Одесской области зафиксировано 625 пожаров на открытых территориях и природных экосистемах. Огонь уничтожил 250 гектаров украинской земли, поэтому спасатели призывают соблюдать правила поведения во время пожарной опасности.
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