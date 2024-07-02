Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 2 июля.

Девушки пьют воду, ведь очень жарко. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 2 июля, в Одессе ожидается жаркая погода. Сегодня столбики термометров покажут до +31°C днем, а морская вода прогреется до комфортных +23°C. Осадков и сильного ветра в регионе не ожидается, поэтому следует соблюдать осторожность и беречь себя за время аномально высоких температур.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +21...+23 °C, днем +29...+31 °C.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура морской воды +22...+23 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Бех осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +19...+24°C, днем +29...+34°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 2 июля

Во вторник, 2 июля, в Украине продлится жара.

Максимальная температура воздуха на юге, востоке и центре будет достигать жгучих +32...+37 °С. Осадков не ожидается. На севере синоптики прогнозируют до +33 °С.

В западных областях будет царить атмосферный фронт. Он снизит температуру воздуха до комфортных +23...+27 °С. Ожидаются дожди, сильные ливни. Возможны шквалы и град.

Подробный прогноз погоды в Украине на 2 июля. Фото: скриншот

Напомним, что с начала лета из-за аномальной жары в Одесской области зафиксировано 625 пожаров на открытых территориях и природных экосистемах. Огонь уничтожил 250 гектаров украинской земли, поэтому спасатели призывают соблюдать правила поведения во время пожарной опасности.