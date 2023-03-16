Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 16 березня

Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
На Одещину насувається негода. В регіоні оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі туман.
- Вітер південно-східний, вранці та вдень північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 94%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями туман.
- Вітер південно-східний, вранці та вдень північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
- На автошляхах області вночі туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
У західній частині країни очікується мокрий сніг з можливим налипанням, в той час, як в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогнозують дощі. В решті території країни очікуються незначні опади, а лише у північних областях можливий невеликий дощ вдень.
У південних та центральних областях вночі та вранці можливий туман, а на заході країни на дорогах можлива ожеледиця.
Вітер очікується переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень — 8-13° тепла. У північних, західних та Вінницькій областях очікується прохолодна погода, з температурою 4-9° тепла.
Фото sinoptik