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Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

16 березня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 16 березня
Детальний прогноз погоди
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещину насувається негода. В регіоні оголосили штормове попередження. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі туман.
  • Вітер південно-східний, вранці та вдень північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 94%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями туман.
  • Вітер південно-східний, вранці та вдень північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
  • На автошляхах області вночі туман, видимість 200-500 м.

погода в Одеській області 16 березня

погода в Одеській області 16 березня

Погода в Україні

У західній частині країни очікується мокрий сніг з можливим налипанням, в той час, як в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогнозують дощі. В решті території країни очікуються незначні опади, а лише у північних областях можливий невеликий дощ вдень.

У південних та центральних областях вночі та вранці можливий туман, а на заході країни на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер очікується переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень — 8-13° тепла. У північних, західних та Вінницькій областях очікується прохолодна погода, з температурою 4-9° тепла.

Фото sinoptik

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