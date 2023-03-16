Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 16 березня

Детальний прогноз погоди

На Одещину насувається негода. В регіоні оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі туман.

Вітер південно-східний, вранці та вдень північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість повітря — 94%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями туман.

Вітер південно-східний, вранці та вдень північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

На автошляхах області вночі туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

У західній частині країни очікується мокрий сніг з можливим налипанням, в той час, як в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогнозують дощі. В решті території країни очікуються незначні опади, а лише у північних областях можливий невеликий дощ вдень.

У південних та центральних областях вночі та вранці можливий туман, а на заході країни на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер очікується переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень — 8-13° тепла. У північних, західних та Вінницькій областях очікується прохолодна погода, з температурою 4-9° тепла.

Фото sinoptik