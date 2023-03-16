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Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе и области

16 марта 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 16 марта.
Подробный прогноз погоды
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одесчину надвигается непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью туман.
  • Ветер юго-восточный, утром и днем северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С тепла.
  • Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 94%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Синоптики прогнозируют переменную облачность.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь. Ночью местами туман.
  • Ветер юго-восточный, утром и днем северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С тепла.
  • На дорогах области ночью туман, видимость 200-500 м.

погода в Одесской области 16 марта

погода в Одесской области 16 марта

Погода в Украине

В западной части страны ожидается мокрый снег с возможным налипанием, в то время как в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях прогнозируют дожди. В остальной территории страны ожидаются небольшие осадки, а лишь в северных областях возможен небольшой дождь днем.

В южных и центральных областях ночью и утром возможен туман, а на западе страны на дорогах возможна гололедица.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять 0-5° тепла, а днем — 8-13° тепла. В северных, западных и областных областях ожидается  прохладная погода, с температурой 4-9° тепла.

Фото sinoptik

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