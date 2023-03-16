Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 16 марта.

Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе и области
На Одесчину надвигается непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью туман.
- Ветер юго-восточный, утром и днем северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С тепла.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 94%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Синоптики прогнозируют переменную облачность.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь. Ночью местами туман.
- Ветер юго-восточный, утром и днем северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С тепла.
- На дорогах области ночью туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине
В западной части страны ожидается мокрый снег с возможным налипанием, в то время как в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях прогнозируют дожди. В остальной территории страны ожидаются небольшие осадки, а лишь в северных областях возможен небольшой дождь днем.
В южных и центральных областях ночью и утром возможен туман, а на западе страны на дорогах возможна гололедица.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять 0-5° тепла, а днем — 8-13° тепла. В северных, западных и областных областях ожидается прохладная погода, с температурой 4-9° тепла.
Фото sinoptik