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Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі та області у суботу

25 лютого 2023 07:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Погода в Одесі та області 25 лютого: детальний прогноз
Детальний прогноз погоди
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Вихідні одеситів не потішать гарною погодою. Синоптики попереджають про сильний вітер та шторм. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що вночі може піти невеликий дощ, однак вдень буде без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 11-13°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. Вдень дощитиме. Вітер південний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 11-16°С тепла. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні

У суботу, 25 лютого, на усій території України посилиться вітер, пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. ДСНС попередила українців про можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках вулиць і доріг.

Тим часом погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.

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