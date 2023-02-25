Погода в Одесі та області 25 лютого: детальний прогноз

Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі та області у суботу
Вихідні одеситів не потішать гарною погодою. Синоптики попереджають про сильний вітер та шторм.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що вночі може піти невеликий дощ, однак вдень буде без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 11-13°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області слід чекати на мінливу хмарність. Вдень дощитиме. Вітер південний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 11-16°С тепла. На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У суботу, 25 лютого, на усій території України посилиться вітер, пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. ДСНС попередила українців про можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках вулиць і доріг.
Тим часом погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.