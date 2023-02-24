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Вітер може обірвати електромережі: одеські електрики у підвищеній готовності

24 лютого 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські електрики в підвищеній готовності: погіршення погоди може обірвати електромережі
В Одесі діють стабілізаційні відключення
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За даними синоптиків потягом 24 лютого на Одещині очікується погіршення погодних умов — сильні пориви вітру до 15-20 м/с.  206 бригад ДТЕК переведені в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі. 

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"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні. 

У разі відсутності світла, будь ласка, повідомте про це через:

  • сторінку у фейсбук;
  • повідомлення на сайті;
  • чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");
  • кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.

 Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ситуація в енергосистемі Одещини

В Одеській області та Одесі в тестовому режимі діють графіки стабілізаційних відключень. Вони застосовуються через дефіцит пропускної спроможності мереж. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням. 

Нагадаємо, у Нацкомісії з держрегулювання питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про скасування розгляду підвищення вартості електроенергії на ринках "на добу вперед", балансувальному та внутрішньодобовому. Розгляд питання відклали.

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