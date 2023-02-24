Одеські електрики в підвищеній готовності: погіршення погоди може обірвати електромережі

В Одесі діють стабілізаційні відключення

За даними синоптиків потягом 24 лютого на Одещині очікується погіршення погодних умов — сильні пориви вітру до 15-20 м/с. 206 бригад ДТЕК переведені в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні.

У разі відсутності світла, будь ласка, повідомте про це через:

сторінку у фейсбук;

повідомлення на сайті;

чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");

кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ситуація в енергосистемі Одещини

В Одеській області та Одесі в тестовому режимі діють графіки стабілізаційних відключень. Вони застосовуються через дефіцит пропускної спроможності мереж. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Нагадаємо, у Нацкомісії з держрегулювання питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про скасування розгляду підвищення вартості електроенергії на ринках "на добу вперед", балансувальному та внутрішньодобовому. Розгляд питання відклали.