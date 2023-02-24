Одеські електрики в підвищеній готовності: погіршення погоди може обірвати електромережі

Вітер може обірвати електромережі: одеські електрики у підвищеній готовності
За даними синоптиків потягом 24 лютого на Одещині очікується погіршення погодних умов — сильні пориви вітру до 15-20 м/с. 206 бригад ДТЕК переведені в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки клієнтів.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
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"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні.
У разі відсутності світла, будь ласка, повідомте про це через:
- сторінку у фейсбук;
- повідомлення на сайті;
- чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.
Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Ситуація в енергосистемі Одещини
В Одеській області та Одесі в тестовому режимі діють графіки стабілізаційних відключень. Вони застосовуються через дефіцит пропускної спроможності мереж. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Нагадаємо, у Нацкомісії з держрегулювання питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про скасування розгляду підвищення вартості електроенергії на ринках "на добу вперед", балансувальному та внутрішньодобовому. Розгляд питання відклали.