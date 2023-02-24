Одесские электричества в повышенной готовности: ухудшение погоды может оборвать электросети

Ветер может оборвать электросети: одесские электричества в повышенной готовности
По данным синоптиков на протяжении 24 февраля в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий — сильные порывы ветра до 15-20 м/с. 206 бригад ДТЭК переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома клиентов.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.
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"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении.
В случае отсутствия света, пожалуйста, сообщите об этом:
- страницу в фейсбук;
- сообщение на сайте;
- чат-бот в Viber или Telegram — (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.
Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Ситуация в энергосистеме Одесчины
В Одесской области и в Одессе в тестовом режиме действуют графики стабилизационных отключений. Они применяются из-за дефицита пропускной способности сетей. Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Напомним, в Нацкомиссии по госрегулированию вопросов энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняли решение об отмене рассмотрения повышения стоимости электроэнергии на рынках "на сутки вперед", балансировочном и внутрисуточном. Рассмотрение вопроса было отложено.